L'AN investiga una xarxa russa de blanqueig que comprava mansions a la Costa Brava

L'Audiència Nacional (AN) investigarà una xarxa russa que hauria blanquejat diners comprant mansions de luxe a la Costa Brava. El magistrat Ismael Moreno ha admès a tràmit una denúncia presentada per la Fiscalia Anticorrupció que posa el focus en un centenar de persones físiques i jurídiques. Segons va avançar El Periódico, aquesta xarxa hauria arribat a blanquejar a Espanya uns 35 milions procedents d'un frau que es remunta al 2007, i mitjançant el qual la trama s'hauria apropiat de fins a 203 MEUR de les arques del govern rus. Part d'aquests diners haurien servit per comprar dues finques de luxe a S'Agaró (Baix Empordà), una operació feta per una anciana vinculada a un alt càrrec del Kremlin.

La investigació de tot l'entramat el porta el Jutjat Central d'Instrucció Número 2 de l'AN. És aquí on va anar a parar la denúncia presentada per la Fiscalia Anticorrupció, que ara el magistrat Ismael Moreno ha admès a tràmit. En total, es posa el focus contra més d'un centenar de persones físiques i jurídiques –la gran majoria, russes- pels delictes d'organització criminal i blanqueig de capitals.

Segons recollia El Periódico, la denúncia interposada per Anticorrupció deriva de dos escrits presentats per un multimilionari nord-americà, responsable del fons d'inversions Hermitage Capital Management Limited. Als seus escrits, el multimilionari relatava que una trama russa, amb la complicitat d'alts funcionaris del govern de Moscú, s'havia apropiat de 203 MEUR que li corresponien (i que la hisenda pública russa havia de tornar-li per impostos pagats anys enrere).

L'afer es remunta al 2007 i s'ha batejat com a 'cas Magintsky' prenent el nom de l'advocat rus Sergei Magintsky, a qui el multimilionari va contractar i que va ser qui va destapar l'entramat. Després de la seva descoberta, però, Magintsky va ser detingut, empresonat i va aparèixer mort a la seva cel·la.

Propietats a la Costa Brava

Segons recollia la denúncia d'Anticorrupció, a la qual va tenir accés el diari, de tots aquests 203 MEUR la trama russa n'hauria blanquejat 35 a l'estat espanyol. I part d'aquests diners haurien servit per comprar dues finques a la urbanització de luxe de S'Agaró, al Baix Empordà.

Qui va dur a terme aquesta operació va ser una anciana vinculada a un alt càrrec del Kremlin i home de confiança del president Putin. Després de comprar les finques, la dona les hauria venudes al fill d'aquest polític rus.

De la mateixa manera com va passar amb les finques de S'Agaró, a l'estat espanyol la trama russa hauria blanquejat aquests 35 MEUR a través d'operacions immobiliàries. Els diners arribaven aquí després de passar per diferents països, en comptes bancaris posats a nom de societats pantalla o que tenien com a titulars ciutadans russos.

Identificar els implicats

La interlocutòria de l'AN que admet la denúncia d'Anticorrupció a tràmit demana a la Fiscalia que aporti "les dades identificatives de totes i cadascuna de les persones denunciades per permetre'n la identificació". A més, el titular del Jutjat Central d'Instrucció 2 sol·licita a la Fiscalia que li remeti "els fets que indiciàriament atribueix a cadascuna d'elles" i que l'informi sobre les diligències que vagi practicant.