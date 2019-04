Recopilen milions de dades per trobar els factors d'envelliment dels gironins

"Com podríem arribar a envellir de forma saludable?", ha llançat a l'aire el doctor Josep Puig, investigador principal del projecte de l'Imagenoma de l'Envelliment que realitza un equip de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) en el marc d'acte de presentació de la primera fase de la iniciativa que té com a principal objectiu "identificar patrons d'envelliment saludables per aplicar estratègies que aconsegueixin envellir de forma favorable" i predir com prevenir certes malalties que, en termes generals, solen aparèixer a mesura que ens anem fent grans. El mateix doctor i líder del projecte, ha subratllat que els nous mesos de recollida de dades han permès detectar "46 casos de gent que no sabia que tenia una patologia". A tall d'exemple, dels 1.030 voluntaris gironins que han col·laborat a la recerca en un estat aparentment "saludable", s'han determinat sis tumors cerebrals.

La seu del CaixaFòrum de Girona ha acollit aquest matí l'acte de presentació i balanç de les dades recollides per part d'un equip d'investigadors de l'Idbigi del projecte gironí Aging Imagenomics Study, que es traduiria com a Imagenoma de l'Envelliment. El director territorial de CaixaBank, Jaume Masana, ha estat l'encarregat d'introduir la sessió i moderar les intervencions, destacant que "la qualitat i abast d'aquest gran estudi és espectacular". Seguidament, ha vingut la ponència del director corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació Bancària "La Caixa", Àngel Font, que ha subratllat que projectes com aquest estan protagonitzant "canvis de paradigma en la recerca biomèdica, ja que fins al moment ens centràvem en les malalties, mentre ara anema estudiar la salut i les condicions que ens faran viure millor".

A continuació, el director d'Idibgi, el doctor Jordi Barretina, ha volgut destacar que "Girona és una zona ideal per desenvolupar aquest tipus d'estudi, ja que gaudim d'una de les esperances de vida més llargues del món. A més, l'Idibgi i els seus investigadors, provinents d'àrees clarament diferenciades, permeten un abordatge multidisciplinari molt útil per un estudi d'aquestes característiques". En aquest sentit, Barretina ha ressaltat que "tots envellim, però envellir més no vol dir envellir millor. La nostra preocupació és com afegir anys de qualitat de vida". Per la seva banda, el cap del Grup d'Imatge Mèdica de l'Idibgi i coinvestigador del projecte, el doctor Salvador Pedraza, ha aportat algunes dades importants de l'estudi realitzat, posant l'accent en què el projecte s'ha realitzat des de la regió sanitària de Girona i que aquest ha estat possible gràcies "a un consorci integrat per una trentena d'investigadors", encapçalat pel doctor Josep Puig que ha realitzat la seva ponència a continuació.

Com a preàmbul per entrar en matèria, el doctor Puig ha ressaltat davant un públic d'unes 30 persones que es tracta d'una "recerca altament complexa i que es pot entendre des de múltiples perspectives". El mateixa ha explicat que l'envelliment consisteix en "una situació o procés d'inflamació crònica de baix grau que impacta a tots els teixits del cos i que dona la predisposició a que es pateixin certes malalties". Per tal de veure com es pateix i avança aquesta fase vital, el doctor ha destacat que cal una eina que ho analitzi: la ressonància magnètica. Malgrat que el projecte ha suposat diversos tipus de proves al miler de voluntaris que han participat, com ara mostres de sang, femta o orina, el doctor Puig posa l'accent en l'eficàcia de la gran quantitat d'informació que aporta la ressonància magnètica, "una tècnica que permet estudiar parts del cos amb molt de detall amb relativa rapidesa, ja que la prova dura uns 50 minuts". Els voluntaris de la iniciativa han estat escollits a partir de dos estudis poblacionals, el SHARE i el MARK, tenint present que el darrer contempla també criteris cardiovasculars.