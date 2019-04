SOS Costa Brava reclama al Govern «desclassificacions massives»

SOS Costa Brava considera «insuficient» el nou planejament impulsat per la Generalitat per revisar els projectes urbanístics pendents de construir al litoral. La plataforma ecologista ha presentat una bateria d'al·legacions a l'avançament del pla director urbanístic (PDU) de sòls no sostenibles, reclamen al Govern que aposti per fer «desclassificacions massives» que evitin que es construeixin noves urbanitzacions i asseguren que «no hi cap ni un centímetre més de ciment», al litoral.

SOS Costa Brava vol que la Generalitat faci un estudi demogràfic i tingui en compte els recursos naturals per determinar les necessitats reals de creixement i no permeti que proliferin encara més les segones residències. «Es podrien construir 35.000 habitatges nous, precisament els que actualment hi ha buits al litoral», van criticar.

Els ecologites han persentat al·legacions generals i, també, consideracions concretes als projectes dels 22 municipis que estan afectats pel pla director urbanístic. SOS Costa Brava, d'entrada, valora el fet que la Generalitat hagi posat fil a l'agulla per intentar aturar que es desenvolupin tots els projectes que, segons el planejament urbanístic actual, es podrien fer. Tot i això, consideren que el PDU es queda curt i que és «insuficient».

L'advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, va reclamar «valentia» al Govern. Una de les línies que volen «corregir» del pla és que, segons asseguren, el Departament «aposta preferentment» per una «estratègia de reducció». És a dir, que advocaria per redimensionar els projectes urbanístics per reduir l'impacte ambiental i paisatgístic però no per impedir-los. «Reclamem que l'estratègia sigui l'extinció, una desclassificació massiva de sòls que elimini els sectors urbanitzables o els falsos sòls urbans que encara no s'han executat», va indicar.

A més, també van assenyalar que el pla director només posa el focus en 165 sectors i els ecologistes reclamen que aquesta revisió s'ampliï a un total de 315 parcel·les de creixement potencials.

Segons l'anàlisi de SOS Costa Brava, actualment al litoral hi ha 220.000 habitatges, dels quals un 57% són segones residències. També exposen que hi ha 35.000 immobles buits, precisament la xifra que, segons subratllen, es podria construir si tiren endavant tots els projectes que encara no s'han fet.



Cap més construcció

«No hi cap un pam més de formigó destinat a segones residències», va afirmar de Ribot. L'advocat opina que permetre-ho és una «depredació del territori». «És inadmissible per incoherent que, per un pam més a l'any, es puguin continuar destruint indiscriminadament boscos, camps, penya-segats, connectors naturals i espais d'interès natural», va afegir.

En aquesta línia, SOS Costa Brava demana al Govern estudis sobre recursos naturals disponibles, capacitat de càrrega del territori, creixement demogràfic, capacitat de les instal·lacions de sanejament, capacitat de càrrega de les platges o de les infraestructures. «No hi ha prou aigua, prou cales, prou platges, prou territori i prou paisatge per seguir depredant indefinidament, per continuar urbanitzant», va dir.

La plataforma vol que el Departament faci una diagnosi prèvia del potencial de creixement als 22 municipis i de la capacitat de càrrega del territori. També reclamen que s'impulsin propostes per rehabilitar els edificis buits en comptes de permetre que se'n construeixin de nous.

Finalment, també exigeixen que s'apliquin criteris mediambientals més estrictes per desclassificar terrenys.