Girona és la província amb més motos per habitant a Espanya

Girona és la província d'Espanya on hi més densitat de vehicles de dues rodes i s'han convertit en els reis de les carreteres. Per cada 100.000 habitants hi ha 10.471 aparells d'aquest tipus. Un estudi anomenat «Les dues rodes a Espanya», realitzat per les asseguradores i publicat per Unespa mostra aquetsa taxa de motorització, és a dir, la relació entre el nombre de vehicles i el d'habitants.

Les taxes més altes de motorització també es poden analitzar segons si es tracta de ciclomotors, escúters o motos. Cal dir que Girona és entre les més altes de motos i d'escúters. En concret, pel que fa a motos ocupa la quarta posició, amb 4.720 motos per cada 100.000 habitants.

En canvi, cal dir que Girona és on hi ha més escúters per cada 100.000 habitants amb 4.625. Una dada que també es fa palesa en l'anàlisi que fa l'estudi sobre la distribució dels vehicles de dues rodes assegurats.



Territori scúter

Girona compta amb 34.559 escúters i això la situa, segons l'informe, a convertir-se en la terra de l'escúter. Aquesta definició es desprèn de l'anàlisi on es compara el nombre d'aquests vehicles de dues rodes amb la quanitat d'habitants -ja se superen els 770.000 a la província catalana-.

Aquest tipus de vehicles de dues rodes motoritzat és molt pràctic per moure's per ciutat i en desplaçaments per exemple, durant l'estiu per les poblacions de la Costa Brava i que molts turistes lloguen per moure's per aquests municipis gironins.

Arreu d'Espanya, les dues rodes estan guanyant cada cop més adeptes i l'estudi ha detectat -amb dades de l'any 2017- que ja representen el 10% del parc mòbil de tot el país. A finals de l'any 2017, hi havia més de tres milions de vehicles d'aquest tipus operatius.

Per tipologia, Girona s'ha convertit en la terra de l'escúter; Màlaga és la llar de la moto i Cadis, la del ciclomotor.

En aquest estudi, que també hi ha participat l'Anesdor (Associació Nacional d'Empreses del Sector de Dues Rodes) i juntament amb Unespa es destaca que cada cop més ciutadans trien la moto per als seus desplaçaments, pels avantatges que suposa sobretot per moure's per zona urbana i a més, permet reduir la duració dels trajectes entre el 50 i el 70% per la facilitat d'aparcament o perquè és un vehicle de baixes emissions.

Ciclomotors per a joves i sèniors

Un altre aspecte analitzat per les asseguradores és l'edat dels conductors d'aquests vehicles de dues rodes motoritzats. Destaca, per exemple, que els menors de 35 anys i els majors de 65 prefereixen els ciclomotors.

És a dir, és el vehicle que prefereixen quan es comença a conduir i que l'utilitza per fer desplaçaments curts en zones rurals. L'informe també identifica que les motos, en canvi, atreuen gent de mitjana edat. I les escúters per la seva banda, atreuen molts els joves i gent de més de 40 anys.

Els homes, al capdavant

Quant a l'anàlisi per sexes, cal dir que els vehicles motoritzats de dues rodes són majoritàriament destinades als homes. L'informe destaca que només en 13 de cada 100 hi ha dones que condueixen aquests vehicles.

En canvi, s'ha de dir que és una taxa molt baixa perquè en la resta del parc mòbil, les dones figuren com a primer conductors en el 25,5% dels vehicles que el conformen, sigui quina sigui la categoria. I fins i tot, se situen en prop del 30% com a conductores de turismes a la demarcació de Girona.

L'estudi també mostra quines són les marques i models més populars. L'informe ha creuat més de 4.500 combinacions de marca i model per intentar identificar-les. I han pogut concloure que el vehicle de dues més utilitzat és la Vespa 125 -suposa un 2,6% del total d'aquest tipus de vehicles- i la segueixen la Yamaha X Max i la BMW R 1200.