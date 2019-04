La Molina i Masella esperen una Setmana Santa i un final de temporada "extraordinaris"

Es confirmen les bones perspectives de La Molina i Masella de cara al final de temporada. Les dues estacions faran bons números durant la Setmana Santa. De fet, les reserves en allotjaments s'han animat els últims dies, en bona part gràcies a la gran quantitat de neu que ofereixen les pistes de les dues instal—lacions. El responsable de comunicació de Masella, Ramon Boter, assenyala que la neu és d'una "molt bona qualitat" i reconeix que esperen que l'ocupació es correspongui amb les expectatives.

I és que aquest any les nevades han escassejat al pirineu gironí. Les precipitacions dels darrers dies, però, han deixat gruixos considerables. En concret, a Masella els amants de l'esquí gaudiran de més de 60 centímetres de neu nova. Una xifra similar a La Molina. Des de les dues estacions es remarca "l'òptima qualitat" en què es troben les pistes.

Tant la responsable comercial de La Molina, Marta Viver, com el de comunicació de Masella, Ramon Boter, creuen que el final de temporada serà "extraordinari" pel què fa a nevades. Amb tot, reconeixen que no es repetiran les "xifres històriques" de l'any passat, si bé Boter ha recordat que aquest any van obrir "molt aviat", l'1 de novembre, fet que ha portat a que hagi estat un dels anys en què més dies s'ha pogut esquiar a Masella.

Viver ha deixat clar que la temporada passada van fer "rècord" d'assistència i de neu, però es mostra "molt contenta" de les xifres d'aquesta. "La realitat és que hidrològicament parlant ha estat seca, però per fortuna l'acabarem molt bé", ha reblat Viver.



Vallter 2000 reobre

Les nevades que han caigut els últims dies han fet que la tercera estació del pirineu gironí, Vallter 2000, hagi reobert malgrat que portava tancada més d'una setmana. De fet, han estat les pressions per part d'alguns empresaris de la zona - especialment els hostalers - perquè es fes alguna cosa per aprofitar una nova arribada d'amants dels esports de neu durant la Setmana Santa.



La neu artificial, clau

Una de les claus per entendre la bona afluència d'esquiadors malgrat la falta de precipitacions que hi ha hagut aquest estiu, és la capacitat de producció de neu artificial de les dues estacions principals. Boter i Viver ressalten que el fet de ser instal·lacions punteres en aquest aspecte ha fet que molts esquiadors continuessin apostant pels esports de neu.

A més, Viver assenyala que La Molina és una estació amb un "marcat caràcter familiar". En aquest sentit, la directora comercial assenyala que a les famílies els agrada més poder esquiar amb sol "encara que no hi hagi grans gruixos de neu".

Un altre aspecte que ha contribuït a mantenir les dues estacions plenes de gent durant la temporada d'hivern han estat les activitats complementàries que s'hi fan, més enllà dels

esporst d'esquí. "Ara oferirem un test de patinatge en línia gratuït, una gimcana d'ous de pasqua o la setena Trisnow La Molina que tancarà l'hivern", ha explicat Viver.



Activitats tot l'any

Malgrat que tant La Molina com Masella són dues instal·lacions que fan de l'hivern font de recursos principal, cada vegada s'estan obrint a nous projectes que incloguin activitats tot l'any. L'objectiu és desastacionalitzar els ingressos i fer atractiva l'estació també en la temporada estival.

La Molina, en concret, proposa des de fa un temps passejos amb telecadira panoràmics, o activitats per a famílies i grups. Tot plegat començarà el 15 de juny i acabarà el 15 de setembre.