USTEC denuncia contractacions "a dit" de professorat especialitzat a les escoles públiques gironines

El portaveu del sindicat USTEC-STES a les comarques gironines, Xavier Díez, ha denunciat que cada vegada hi ha més directors d'escoles públiques que utilitzen la figura dels perfils d'especialitat per "contractar a dit" els nous professors als centres públics gironins. La contractació de perfils especialitzats és una eina que dona el Departament d'Educació en què els equips directius dels centres públics poden crear una plaça per a un professor especialitzat en una àrea concreta i, d'aquesta manera, desenvolupar un projecte educatiu diferent.

Tot i així, Díez ho veu com una "martingala legal" que permet als directors contractar a qui vulguin, perquè només han de fer una entrevista als candidats que optin a la plaça, en comptes d'un professor escollit per concurs públic. Per això, el portaveu gironí d'USTEC creu que aquesta eina del Departament "és una mena de passadís" que pot "acabar amb la transparència" a l'hora d'adjudicar les places vacants.

De fet, el portaveu d'USTEC a les comarques gironines creu que "hi ha escoles públiques que en base a la contractació de perfils actuen com les escoles privades".



"Competició" entre escoles públiques

Díez creu que aquesta política de contractació per perfils desemboca en una "competició" entre escoles públiques "per captar els alumnes amb més recursos econòmics i més bagatge cultural". De fet, el sindicalista ha detallat que s'està creant "una xarxa d'escoles que es consideren més innovadores" però que acaben fomentant la "segregació" de l'alumnat segons els recursos econòmics de les famílies.

Per això, aquesta "lluita" entre escoles públiques per aconseguir que "les famílies autòctones" s'hi acabin matriculant comporta una "dualització de l'escola pública catalana". Considera que els centres "no reflecteixen la realitat de la pobresa", sinó que s'acaben diferenciant entre centres amb famílies benestants i centres amb "una concentració d'alumnes amb capacitats educatives especials".



Educació diu que són casos "puntuals"

Des del Departament d'Educació han volgut deixar clar que es tracta de "casos puntuals", ja que no consten denúncies per part de mestres afectats. En qualsevol cas, el director general de Professorat, Ignasi Garcia, assenyala que "no deixaran" de fer perfils professionals, encara que això pugui suposar que "algú en faci un mal ús" en un moment puntual.

En aquest sentit, Garcia considera que retirar aquesta potestat als centres correspon a tenir una posició "molt conservadora" i que "no ajudaria" a millorar el sistema educatiu dels centres. A més, el director general assenyala que la fórmula també "garanteix l'equitat" per a totes les escoles. "Nosaltres no volem que tots els centres tinguin el mateix sistema, sinó que cadascun tingui el seu projecte", ha reblat.

Garcia ha volgut posar èmfasi en què la possibilitat de crear perfils professionals és una qüestió que obliga al Departament a tenir "màxima confiança" amb les direccions de les escoles. "La nostra obligació és impulsar mecanismes que afavoreixin la qualitat, i no basarem en la desconfiança la relació amb les direccions", ha conclòs.