Rehabilitar per a un urbanisme més sostenible

Aquesta entitat, integrada per administracions i col·legis professionals, defensa que la rehabilitació urbana garanteix una major sostenibilitat.

De la mateixa manera que el reciclatge permet reduir residus i contribuir a fer un món més sostenible, la rehabilitació urbana i d'edificis permet ocupar menys sòl i tenir una ciutat més compacta, que és més eficient i sostenible que el model de grans urbanitzacions aïllades. Tot i això, segons les dades del Col·legi d'Arquitectes corresponents a 2018, la rehabilitació va a la baixa i l'any passat només va suposar un 27% de l'activitat d'edificació. I les comarques de Girona, igual que les de Barcelona, són les que tenen un percentatge de rehabilitació més baix, que ronda el 25%. Per tot plegat, el juny de l'any passat es va constituir l'Observatori de la Rehabilitació i Renovació Urbana de les Comarques de Girona (ObRE), que pretén dinamitzar aquest sector.

L'Observatori és una iniciativa conjunta del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona, el Gremi de Promotors i Constructors d'edificis de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC); tots ells integrants de la Taula de la Construcció. A més, compta amb el suport inicial dels ajuntaments de Girona, Figueres i Olot, així com la UdG, però durant aquest (gairebé) any de vida també han estat en converses amb els ajuntaments de Blanes, Palafrugell, Palamós, Roses, Salt, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. També han contactat amb la Diputació de Girona per tal d'establir un conveni de col·laboració. El passat dijous, 28 de març, es va celebrar una trobada per tal de donar a conèixer la iniciativa. La presentació va comptar amb la participació del president de l'Observatori, Narcís Reverendo, i la seva directora, Isabel Granell.

L'objectiu principal de l'Observatori és fomentar les actuacions de rehabilitació i renovació urbana per millorar el medi ambient i la qualitat de vida de les persones. I, sobretot, fer-ho des de la ciutat ja existent, sense haver d'ocupar nous terrenys. Segons indiquen, actuar sobre la ciutat existent és necessari perquè el sòl és un recurs «finit i renovable», de manera que un cop s'ha consumit queda transformat i artificalitzat . A més, també recorden que un model de ciutat compacte és molt més eficient i sostenible.



Mitjana per sota l'europea

En aquests moments, la rehabilitació encara té molt terreny per créixer a les comarques gironines. Segons indiquen des de l'Observatori, els ciutadans europeus gasten de mitjana uns 1.400 euros anuals en rehabilitacions, mentre que a Catalunya se situa només en 700 euros. Per això, entre els seus objectius hi ha els d'informar i difondre totes les notícies que suposen canvis en la ciutat, especialment aquelles relacionades amb els mecanismes de renovació urbana; editar informació i documentació sobre temes de debat; ser una plataforma de referència pel que fa a la rehabilitació i renovació urbana; connectar els agents del territori per crear sinèrgies de treball i impulsar accions conjuntes; recollir i analitzar dades; identificar els obstacles del sistema vigent; crear espais d'educació, formació i aprenenatge; oferir assessorament tènic i legal, impulsar mecanismes i estratègies per actuar en la ciutat existent i desenvolupar projectes de rehabilitació i renovació urbana.

L'acte del 28 de març va servir per donar a conèixer l'entitat i conscienciar de la necessitat de pendre accions que fomentin la rehabilitació i renovació urbana. L'associació entén que ha de ser transversal i participada per a tots els agents implicats en la ciutat, i per això va voler convidar a l'acte a diferents entitats del sector. De fet, la sessió també va servir per oferir a totes les entitats interessades sumar-s'hi i col·laborar en la iniciativa.

Al final de l'acte, es va destinar un espai de temps per tal que totes les entitats convidades i els assistents formulessin les preguntes i dubtes que trobessin convenients.