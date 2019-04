Amelló aposta per «combatre la turismofòbia» a Girona i la Costa Brava

El cap de llista de Cs al Congrés per Girona, Héctor Amelló, ha promès "combatre la turismofòbia" a Girona i la Costa Brava i fomentar les destinacions d'interior de la demarcació. Per al candidat, cal posar fre a "determinats grups radicals" que intenten "expulsar" el turisme de les comarques gironines. "Ciutadans no permetrà que això passi, perquè és una part essencial de la nostra economia", assegura Amelló. En paral·lel, el cap de llista també aposta per impulsar les destinacions d'interior del territori, a través de paquets culturals o gastronòmics. Amelló, que aquest dilluns visita Palamós (Baix Empordà) ha avançat que la seva formació vol crear un punt d'inspecció fitosanitària al port per fer créixer el trànsit de mercaderies i ha criticat que la Generalitat faci servir la reclamació de frontera Schengen com a "arma de confrontació" contra l'Estat.

El cap de llista de Cs per Girona subratlla que el turisme "és un dels principals motors de l'economia espanyola". Per això, Héctor Amelló recorda que la seva formació vol impulsar un pla específic del sector a nivell estatal amb l'horitzó 2030. Entre els seus eixos, en destaca l'aposta per les noves tecnologies, la creació de llocs de treball de qualitat, la formació de les plantilles (sobretot, en idiomes) i "l'impuls de Turespaña, destinant-hi més recursos".

Centrant-se en les comarques gironines, Amelló assegura que cal "diversificar i desestacionalitzar" els visitants que rep la demarcació. Per això, proposa potenciar les destinacions d'interior a través de paquets específics (centrats en la natura, la gastronomia o el patrimoni).

Però sobretot, el cap de llista deixa clar que Cs "vol combatre la turismofòbia" tant a Girona ciutat com a la Costa Brava. "Hi ha determinats grups radicals que promouen la por al turisme i que volen expulsar-lo; per exemple, generant sensació d'inseguretat", explica el candidat. "I Cs això no ho permetrà", subratlla Amelló.

Per això, el candidat reitera que la seva aposta passa per fomentar el turisme. Això sí, fent que el sector sigui sostenible. "No ha de ser un turisme de masses, sinó de qualitat, perquè això és bo per a Espanya, Catalunya i Girona", subratlla.



Punt d'inspecció a Palamós

Héctor Amelló ha fet campanya a Palamós aquest dilluns. Entre d'altres, ha visitat el mercat, el port i s'ha reunit amb l'associació d'empresaris del municipi, la FECOTUR. Des d'aquí, el cap de llista de Cs ha apostat per crear un punt d'inspecció fitosanitari al port, per permetre incrementar el trànsit de mercaderies. "Aquesta és una de les nostres principals apostes, que en paral·lel permetria crear molts llocs de treball", ha dit.

En referència a què el port pugui ser frontera Schengen, per permetre l'entrada i sortida de creueristes de dins i fora la Unió Europea, Amelló ha dit que Cs està "a favor" de la declaració. Però també ha criticat que la Generalitat l'utilitzi com a eina de "confrontació" política amb el govern espanyol.

"Cs està a favor que Palamós sigui frontera Schengen", ha afirmat Amelló. Recordant, això sí, que la majoria de creueristes que fan escala a Palamós ja han passat abans per un altre port de la Unió i que, les poques vegades que això no ha estat així, la situació s'ha resolt "a través de resolucions polítiques".

"Per tant, allò que ara nosaltres veiem prioritari és impulsar el punt d'inspecció sanitària; des de Cs nosaltres abordem els autèntics problemes reals, com la creació de llocs de treball, i no fem com la Generalitat, que prioritza la separació amb Espanya i la ruptura de l'Estat", ha conclòs el cap de llista al Congrés per Girona.