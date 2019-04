La Costa Brava preveu altes xifres d'ocupació aquesta Setmana Santa

El sector turístic preveu bones xifres d'ocupació per aquesta Setmana Santa a la costa i descarta que les darreres nevades al Pirineu restin afluència a la zona de platja. Així, a la Costa Brava les previsions se situen al voltant del 80% gràcies al turisme esportiu, en especial a les comarques de la Selva i el Baix Empordà. Per contra, al Pirineu les reserves se situen entre el 50% i el 70% a la Cerdanya i el Ripollès, menys de l'esperat malgrat el fred i la neu dels últims dies.

En tot cas, la Setmana Santa arranca amb bones dades d'ocupació a les comarques gironines, sobretot a les zones de la Costa Brava. De fet, els hotels de la costa al Baix Empordà i la Selva tenen entre un 78% i un 80% de les habitacions plenes. A l'Alt Empordà, les reserves es queden al 67%. Tot i així, es tracta de xifres superiors a les de l'any passat, ja que aquest 2019 la Setmana Santa cau més tard. Per contra, tot i les nevades dels últims dies, les reserves al Ripollès (69%) i a la Cerdanya (51%) no són tan potents com s'esperava i es queden al mateix nivell que l'any passat. D'altra banda, la ciutat de Girona ja té el 80% de les habitacions reservades.

Des de la Federació d'Hostaleria de Girona han avançat que el 51% dels visitants seran catalans, mentre que el 20% vindran de l'estat espanyol i el 29%, de diferents països de la Unió Europea. El perfil de turista serà familiar i els dies més forts seran des del Divendres Sant fins al Dilluns de Pasqua.