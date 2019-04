Dues dones es disputen l'alcaldia de Sant Joan les Fonts

Renovació de candidats a Sant Joan les Fonts després de 24 anys de mandat de Joan Espona. Per primera vegada, dues dones es disputen l'alcaldia, Maria Vidal i Isabel Rigat. Abans, cap de les dues havia format part de llistes electorals.

Això no obstant, totes dues mantenen un fort compromís amb la vida social del poble. Amb el lema Fem-ho junts, Vidal es presenta a les eleccions municipals amb un equip pràcticament nou. Està format per persones de Begudà, la Canya i Sant Joan, moltes d'elles vinculades a entitats i associacions del municipi. El seu projecte se centrarà en el benestar de les persones, en millorar el seu dia a dia, en renovar aquelles infraestructures d'equipaments municipals i espais de trobada que calgui per adequar-se a les necessitats actuals de la població, i en potenciar el treball en xarxa entre entitats, associacions i col·lectius del municipi i comarca.

Isabel Rigat es presenta amb el lema Aires nous al municipi. El significat, segons ella, és canviar una manera de fer que ha durat 24 anys. Ha apuntat que la seva proposta és de participació en les decisions de l'Ajuntament, de suport a la xarxa econòmica local i de col·laboració amb les entitats.