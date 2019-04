Girona celebra la tradicional benedicció de Rams a la Catedral

Com cada any, desenes de persones van assistir ahir a la benedicció de Rams a la Catedral de Girona, que significa l'inici dels actes litúrgics de la Setmana Santa. L'acte va començar a les 11 del matí i el bon temps va acompanyar tota la cerimònia, que va ser tot un èxit. Sobretot van destacar els nens i les nenes que portaven palmes i branques d'olivera o llorer. Després de la benedicció es va iniciar una processó que va acabar dins la Catedral, on es va celebrar l'eucaristia presidida pel bisbe Francesc Pardo.