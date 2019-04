Joc de Trons busca la sang dels gironins

El Banc de Sang de les comarques gironines se suma aquest any a la campanya mundial "Bleed for the Throne" de la companyia HBO Espanya, que promou la donació de sang coincidint amb el llançament de l'última temporada de la sèrie "Joc de Trons".

Aquest dimarts, 16 d'abril, es farà una campanya especial de donació en tots els punts habituals i en la llibreria Gigamesh, de Barcelona, que és l'editorial que té els drets dels llibres de George R.R. Martin, autor de la sèrie de novel·les "Cançó de gel i foc", adaptades per a la televisió amb el títol de "Jocs de tron".

L'objectiu, segons el Banc de Sang de Catalunya, és mantenir les reserves de sang, pocs dies abans d'iniciar les vacances de Setmana Santa, quan les donacions baixen fins a un 25%.

Aquest dilluns hi ha reserves de sang per als pròxims nou dies, una situació que es considera normal i que s'espera mantenir durant la Setmana Santa, gràcies a aquest tipus de campanyes que animen els ciutadans a fer el seu gest altruista abans o durant aquests dies.

Coincidint amb l'inici de la temporada final de la sèrie "Joc de trons" s'ha programat una campanya de donació de sang en la que ja han participat una quinzena de països d'Amèrica, l'Àfrica i Europa.

"Bleed for the Throne" és el nom de l'acció, que recorda moments mítics de personatges com Tyrion i Cersei Lannister, Jon Snow o Arya Stark, plens de sang, i convida als seguidors de la sèrie a sagnar pel tron.

La iniciativa arriba demà a Catalunya amb el mateix lema: "Tots aquests personatges van sagnar pel tron. I tu? Ho faràs?".

Els hospitals amb Banc de Sang estaran decorats amb imatges de la sèrie i hi haurà detalls per als donants.

Foto: Aniol Resclosa

Els punts i horaris de donació demà, dia 16, es poden consultar el web www.donarsang.gencat.cat/sagnapeltron.

Hi haurà recollida de donacions a les poblacions d'Avinyonet de Puigventós, Badalona: Hospital Germans Trias i Pujol; Barcelona ciutat: hospitals Clínic, Sant Pau, Vall d'Hebron i llibreria Gigamesh; Gavà; Gelida; Girona: Hospital Josep Trueta; L'Hospitalet de Llobregat: Hospital de Bellvitge; Lleida: Hospital Arnau de Vilanova, i Manresa: Fundació Althaia – Hospital Sant Joan de Déu.

També es podrà donar a Mora la Nova; Olesa de Montserrat; Pallejà; Reus: Hospital Sant Joan de Reus; Sant Antoni de Calonge; Santa Coloma de Cervelló; Sant Pere de Ribes – Hospital Residència Sant Camil; Tarragona – Hospital Joan XXIII; Terrassa: Mútua Terrassa; Viladecans i Vilanova de la Barca (Segrià).