Sants Metges: Informació i recer en un espai emblemàtic

La muntanya dels Sants Metges o muntanya de Sant Julià de Ramis concentra una gran riquesa de civilitzacions de diferents períodes històrics. Aquesta amalgama de cultures no és casualitat, ja que tal com explica el regidor d'Educació, Cultura i Medi Ambient de Sant Julià, Pere Pujolràs, «es tracta d'un lloc estratègic entre la plana de l'Empordà i la plana de Girona. Al costat de l'església medieval dels Sants Metges hi ha una rectoria i la masia de can Bota, espais que el consistori va adquirir fa 20 anys. Cap al 2009, l'Ajuntament va redactar el projecte per convertir el mas en un centre d'interpretació i punt d'informació de la muntanya, iniciativa que ha estat durant tots aquests anys congelada per falta de finançament. Gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, enguany s'emprendran les obres de rehabilitació de la masia que, segons l'alcalde de Sant Julià i Medinyà, Marc Puigtió, es faran en dues fases.

Fa anys que el consistori vol donar una altra vida a la masia, de pedra i que data del segle XVIII amb la intenció de convertir-la en un punt d'informació i refrigeri per tots aquells visitants, que acostumen a ser nombrosos, que pugin als Sants Metges i vulguin passejar entre les coves prehistòriques, les excavacions arqueològiques d'època ibèrica i romana, o l'església medieval. Puigtió explica que en aquests moments «estem acabant de redactar el projecte executiu per realitzar la reforma de can Bota» que es farà en dos períodes.

La primera fase dels treballs es durà a terme en els propers mesos amb la intenció de finalitzar-los a finals d'any gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona valorada en 120.000 euros. Aquesta etapa consisteix a «adequar tota la planta baixa per convertir-la en una zona de recepció de la part museística de les excavacions, on també hi haurà un bar i serveis, i un espai per donar informació de les restes arqueològiques.

En aquesta fase també es rehabilitarà el servei d'aigua i llum», detalla el batlle, subratllant que «ara aprovarem el projecte executiu i licitarem les obres per tal d'escollir l'empresa que s'encarregarà de dur-les a terme, tenint en compte que han d'estar llestes abans de finalitzar el novembre per poder gaudir de la subvenció de la Diputació. Per altra banda, es preveu que els treballs comencin abans de l'estiu».

Respecte a aquesta primera intervenció, el regidor de Cultura de Sant Julià de Ramis afegeix que «la planta baixa també ha de ser un espai de rebuda de grups per fer xerrades i projeccions». Un altre dels treballs que es realitzaran de forma paral·lela són «les adequacions arquitectòniques necessàries per adaptar l'espai a persones amb mobilitat reduïda», apunta Pujolràs.

La segona fase de la rehabilitació de la masia tindrà lloc el 2020 a partir de recursos propis municipals, per una suma de 80.000 euros. Aquesta etapa dels treballs, apunta Pujolràs, consistirà en «l'adequació de la primera planta en un habitatge perquè una família hi pugui viure amb l'objectiu que, a canvi, treballi per gestionar el punt d'informació i el manteniment de la masia i les excavacions. Un cop ho tinguem acabat, traurem a concurs el pis per escollir la família que es quedarà a viure a can Bota. Aquest darrer pas tindrà lloc cap al 2021».

Pel que fa a aquesta segona part del projecte, Pujolràs detalla algunes de les tasques que haurà de realitzar la família que s'instal·li a viure a can Bota, com ara «obrir l'església, vigilar la zona de les restes arqueològiques de l'assentament romà Castellum Fractum que va haver-hi després d'un poblat ibèric i que està adequat per les visites de grups i també individuals amb entrada lliure, i rebre les famílies que volen conèixer l'entorn que, si van en aquests moments, es troben sense informació i moltes vegades amb l'església tancada», entre altres.