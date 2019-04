Alliberen tres dones a qui obligaven a prostituir en un club de Medinyà i les havien captat a través d'Internet

La Policia Nacional ha allibertat a Medinyà tres dones víctimes de tràfic d'éssers humans captades a través d'Internet.

Per mitjà de pàgines de contacte russes, havien acceptat treballar a Espanya amb molt bones condicions econòmiques, viatge i allotjament pagats.

Un cop al club el màxim responsable de l'organització els informava del deute contret, els retirava la documentació i les coaccionava a exercir la prostitució per fer front al pagament.

La investigació va començar després d'un correu electrònic rebut en el correu trata@policia.es en el qual posaven en coneixement l'existència de diverses dones de països de l'est d'Europa que estaven sent prostituïdes a Girona

Aquesta operació s'emmarca dins el Pla de la Policia Nacional contra el Tràfic d'Éssers Humans amb Fins d'Explotació Sexual, engegat el 2013, i que va donar lloc a la creació de la Brigada Central contra el Tràfic d'Éssers Humans, adscrita a la comissaria General d'Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional.



Informades de l'engany

A la seva arribada a l'aeroport de Barcelona eren recollides pel captador i traslladades per carretera fins al club de Medinyà, on eren rebudes pel màxim responsable. En aquest moment se'ls retirava les seves documentacions personals i informades que havien adquirit un deute amb l'organització que haurien de pagar exercint la prostitució. Davant les negatives, les dones eren amenaçades i coaccionades o agredides físicament per sotmetre les seves voluntats.

L'entrada i registre del club de contactes va permetre la detenció dels cinc integrants de l'organització criminal de 11.600 euros en metàl·lic, dos vehicles d'alta gamma, quatre rellotges de luxe i joies diverses, així com abundant documentació relacionada amb les activitats sexuals de les dones. Al local exercien un total de 26 dones de nou nacionalitats diferents, de les quals tres de les quals es van acollir als beneficis que ofereix la legislació vigent i posades a disposició d'una ONG especialitzada d'atenció a víctimes de tràfic d'éssers humans.

Els detinguts, a qui se'ls imputen presumptes delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans i relatius a la prostitució, van ser posats a disposició de l'autoritat judicial corresponent.

La investigació ha estat desenvolupada per agents de les UCRIF de les Brigades Provincials d'Estrangeria i Fronteres de Barcelona i Girona.