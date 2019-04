L'Hospital d'Olot redueix un 30,4% l'absentisme de visites gràcies als avisos per SMS

L'absentisme de les consultes externes de l'Hospital d'Olot ha caigut un 30,4% durant el 2018 passant de 8.238 visites no presentades, a 6.133. Aquesta davallada es deu a la posada en funcionament dels SMS de recordatori al pacient, un servei que va començar l'any passat. Els missatges recorden el dia, l'hora i l'especialitat de la consulta i també es dona l'opció de reprogramar-la si el pacient no hi pot anar. Durant el 2018 s'han enviat 148.967 missatges recordatoris. El 2017 l'hospital havia de reprogramar, de mitjana, 21 visites a consultes externes, mentre que l'any passat aquesta xifra es va reduir a 17. La davallada també ha comportat un estalvi de paper en l'enviament de cartes per notificar canvis en la visita i una millora del funcionament intern.