Mor a Olot un nen de quatre anys en empassar-se un globus mentre jugava

Un nen de quatre anys va morir a Olot el passat divendres en empassar-se un globus quan jugava amb els seus germans. Segons explicava el diari El Punt Avui, el menor es va ennuegar cap a quarts de nou del vespre. Van ser els germans del petit els qui van avisar els pares, que van intentar refer el seu fill. En veure que tenia moltes dificultats per respirar van decidir traslladar-lo ràpidament a l'hospital d'Olot perquè els metges li poguessin treure el globus. El petit va arribar en un estat molt debilitat i els especialistes del centre van optar per fer-li una traqueotomia, però no es va poder fer res per salvar la vida del nen, que va acabar morint a l'hospital.

Aquest dissabte se li va fer l'autòpsia i es va confirmar que el globus havia estat la causa de la mort de la criatura. Segons relata el diari, el plàstic va quedar atrapat a la tràquea del menor, però per sota del punt on els metges van practicar-li l'operació.