USTEC insisteix en la denúncia de les contractacions «a dit» del professorat especialitzat als col·legis públics gironins

El sindicat USTEC-STEs de les comarques gironines ha denunciat que la contractació de nous professors d'especialitat a l'escola pública sigui «a dit», a través d'una «martingala legal» del Departament d'Educació. Així ho va detallar el portaveu del sindicat a comarques gironines, Xavier Díez, que va acusar les direccions d'alguns centres públics d'actuar «com les escoles privades», des que tenen la capacitat de crear una plaça per a un perfil especialitzat. El professor que l'ocupa és seleccionat pel cap del centre a través d'una entrevista i no per un concurs públic, com la resta de llocs de treball.

Des d'Educació van assegurar que els centres que no utilitzen aquests perfils de professors de la forma correcta són una minoria i es tracta de casos puntuals. De fet, van defensar que aquest model ajuda a millorar el mètode educatiu de l'escola pública a Catalunya.

El portaveu del sindicat USTEC-STEs a les comarques gironines, Xavier Díez, va denunciar que cada vegada hi ha més directors d'escoles públiques que utilitzen la figura dels perfils d'especialitat per «contractar a dit» els nous professors als centres públics gironins. La contractació de perfils especialitzats és una eina que dona el Departament d'Educació en què els equips directius dels centres públics poden crear una plaça per a un professor especialitzat en una àrea concreta i, d'aquesta manera, desenvolupar un projecte educatiu diferent.Tot i això, Díez va explicar que ho veu com una «martingala legal» que permet als directors contractar a qui vulguin.

Des del Departament d'Educació van voler deixar clar que es tracta de «casos puntuals», ja que no consten denúncies per part de mestres afectats. En qualsevol cas, el director general de Professorat, Ignasi Garcia, va assenyalar que «no deixaran» de fer perfils professionals, encara que això pugui suposar que «algú en faci un mal ús» en un moment puntual. En aquest sentit, Garcia considera que retirar aquesta potestat als centres correspon a tenir una posició «molt conservadora» i que «no ajudaria» a millorar el sistema educatiu dels centres. A més, el director general va assenyalar que la fórmula també «garanteix l'equitat» per a totes les escoles. «Nosaltres no volem que tots els centres tinguin el mateix sistema, sinó que cadascun tingui el seu projecte», va explicar.