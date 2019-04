Alliberen tres dones a qui obligaven a prostituir-se en un club de Medinyà

La Policia Nacional ha alliberat tres dones víctimes de tràfic d'éssers humans captades a través d'internet que eren obligades a prostituir-se en un club de Medinyà, anomenat la Paloma Blanca. A banda de l'alliberament de les tres víctimes –tenen entre 20 i 40 anys– els agents han desmantellat a principis de mes el grup criminal de proxenetes que hi havia al darrere i que estava format per cinc persones.

En aquest local de Medinyà, que es troba a peu de la Nacional II, no és el primer cop que el CNP hi fa una actuació i fa detencions. En aquesta ocasió, com a membres destacats de la banda hi ha la detenció del propietari del club, que anteriorment ja havia estat arrestat per la Policia Nacional en altres operatius i, també, el captador de les noies –un ciutadà d'Ucraïna– que, fonts policials, destaquen que ja havia estat detingut en operacions contra grups de proxenetes. Els cinc detinguts estan acusats de, presumptament, pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans i relatius a la prostitució. Després de passar a disposició judicial, van quedar en llibertat amb càrrecs.

Segons han pogut confirmar les investigacions, les dones havien vingut fins a Espanya enganyades de tenir un futur millor i amb un bon treball. Havien aconseguit aquesta suposada feina després de respondre a ofertes que estaven penjades en pàgines webs russes i en les quals se'ls oferia molt bones condicions econòmiques, viatge i allotjament pagat. També se'ls prometia que cobrarien entre 6.000 i 10.000 euros al mes però, en canvi, un cop arribaven al club de Medinyà, segons informa la Policia Nacional, el seu propietari els deia que eren responsables d'un deute –viatge, allotjament, entre d'altres– que havien contret i els retiraven la documentació personal. A partir d'aquí se les coaccionava per exercir la prostitució i pagaven el deute.

Les investigacions de la Policia Nacional van començar després de rebre un correu electrònic al mail de denúncia trata@policia.es en què s'informava que hi havia diverses dones originàries de països de l'est d'Europa en aquest club de Medinyà i on se les explotava sexualment per part de proxenetes.



Captades a internet

A partir de la recepció del correu electrònic, els agents van iniciar les investigacions i van poder esbrinar que l'organització internacional publicava una sèrie d'anuncis en webs de contactes russes on s'oferien atractius llocs de treball a Espanya. Després d'un primer contacte la dona i el captador establien converses a través d'aplicacions de missatgeria per concretar les condicions laborals. Se la informava de les condicions però, al final, la víctima tenia un deute. A la seva arribada a l'aeroport de Barcelona eren recollides pel captador i un cop arribaven al club de Medinyà eren rebudes pel màxim responsable. En aquest moment se'ls retirava la documentació i se'ls feia exercir la prostitució.

Davant les negatives, les dones eren amenaçades i coaccionades o agredides físicament. L'entrada i escorcoll del club va permetre la detenció dels cinc proxenetes i el comís d'11.600 euros, dos vehicles d'alta gamma, quatre rellotges de luxe i joies diverses, així com abundant documentació relacionada amb les activitats sexuals de les dones. En aquest local hi exercien 26 dones de nou nacionalitats diferents, tres van ser alliberades i acollides per una ONG. La investigació ha anat a càrrec d'agents de l'UCRIF de les Brigades Provincials d'Estrangeria i Fronteres de Girona i Barcelona.