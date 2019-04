La Diputació de Girona ajudarà als ajuntaments petits que facin millores a cementiris

La Diputació de Girona vol ajudar als ajuntaments petits a posar al dia els cementiris municipals. Per això obrirà una línia d'ajuts de 200.000 euros que podran anar destinats a obres de rehabilitació i millores de les instal·lacions, com ara teulats i parets en mal estat, la creació d'osseres, instal·lació de lavabos o millores en l'accessibilitat. El ple d'aquest dimecres ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases reguladores que limiten els ajuts a municipis de 1.000 habitants o menys. Els ajuts aniran des dels 5.000 euros fins als 50.000 euros com a màxim i es preveu que abans de setembre ja es puguin sol·licitar. Aquest ordre del dia s'ha aprovat per unanimitat. El diputat de la CUP, Lluc Salellas, no ha assistit a la sessió plenària per motius personals.

La Diputació de Girona ha fet el primer pas per crear una línia d'ajuts per a municipis de 1.000 habitants o menys que necessitin fer obres de millores als cementiris. "HI ha molts ajuntaments petits que tenen vertaderes dificultats per fer-ne el manteniment", ha afirmat el vicepresident primer de l'ens, Fermí Santamaria, en el ple d'aquest dimarts que ha donat llum verda a l'aprovació inicial de les bases reguladores. El diputat també ha precisat que no es podran incloure les obres de millores de nínxols perquè aquest és un servei que els ajuntaments ofereixen a les famílies que han de pagar una quota. Sí però que es podran demanar ajuts per danys estructurals de parets i sostres o per fer millores d'accessibilitat, instal·lació de lavabos o aigua així com la creació d'osseres, entre d'altres.

Només s'hi podran acollir els cementiris que siguin de propietat municipal i els ajuts seran d'entre 5.000 i 50.000 euros per sol·licitant. Els treballs s'hauran hagut de fer des del gener d'enguany o amb un termini màxim de 18 mesos a comptar a partir de l'aprovació definitiva de les bases. La convocatòria tindrà una dotació de 200.000 euros i la voluntat és que tingui continuïtat. Santamaria ha explicat que amb aquesta línia d'ajuts, que és al marge de la que ja es va obrir per fer inventaris de cementiris, es vol donar resposta a una necessitat expressada per molts ajuntaments petits durant les visites que es fan al territori. Es preveu que els ajuts es puguin demanar abans de setembre.

Se suprimeix el CILMA

Durant la sessió plenària també s'ha aprovat per unanimitat la dissolució i liquidació de l'associació d'ens locals Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines. Així es va aprovar en assemblea extraordinària el 14 de març que ara el ple ha ratificat. L'associació es dissoldrà a finals d'any. Segons s'ha explicat, "la figura jurídica actual no era adequada per les funcions que fa" i s'ha acordat per unanimitat crear un nou consell Consultiu d'Iniciatives Locals per al medi ambient i el seu reglament com a òrgan consultiu de la Diputació i amb representació dels grups polítics de la propera legislatura. "Entenem que el consell ha de ser el màxim obert possible", ha afirmat el president, Miquel Noguer.

En matèria social, s'ha aprovat el conveni de col·laboració administrativa entre l'ens i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat que ha encomanat la gestió integral de centre de dia per a gent gran Les Bernardes de Salt (Gironès). En aquest sentit, també s'ha aprovat el conveni que encarrega la gestió d'aquest centre a Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya S.L. (SUMAR) per un import de 446.889 euros.

Durant el ple, també s'ha expressat el condol per la mort de Neus Català qualificant-la com a un "referent de supervivència i superació de l'etapa més fosca de la història contemporània d'Europa".

Tots els punts de l'ordre del dia s'han aprovat per unanimitat. En aquesta sessió no s'ha comptat amb la presència del diputat i portaveu de la CUP, Lluc Salellas, que no ha hi ha assistit per motius personals.