On plourà aquesta Setmana Santa?

On plourà aquesta Setmana Santa? CC0

Setmana Santa amb previsió meteorològica incerta, amb pluges que podrien descarregar amb intensitat moderada en alguns punts del país. Les comarques gironines serien, a priori, les menys afectades per les precipitacions que s'esperen a partir de dijous.



Aquest dimarts hi haurà alguns ruixats a punts del Pirineu, Prepirineu i interior del quadrant nord-est.



El Servei meteorològic de Catalunya adverteix que "els models a mitjà termini indiquen inestabilitat meteorològica a partir de dijous", però que "el grau d'incertesa encara és gran". Divendres seria el dia en el qual les pluges podrien ser més generalitzades arreu del país.





Els models a mitjà termini indiquen inestabilitat meteorològica a partir de dijous. Malgrat tot, el grau d'incertesa encara és gran. Podeu consultar tota la informació meteorològica més actualitzada a: https://t.co/C0jpuGa0AY #meteocat pic.twitter.com/yLidLPQsE8 — Meteocat (@meteocat) 15 de abril de 2019

#Meteomuntanya

Veient com ballen els models meteorològics, si aquests dies de Setmana Santa voleu fer muntanya, no descarteu el vent fort, la mala visibilitat o la pluja, sobretot cap als massissos del sud. Més info aquí https://t.co/hbHqL9gPut pic.twitter.com/lzJOAV8wCR — Meteocat (@meteocat) 16 de abril de 2019

Per als amants de la muntanya, una previsió incerta com la d'aquests dies pot suposar un parany. Per això, les autoritats de Protecció Civil recomanen anar ben equipats, i informar-se de la previsió meteorològica.