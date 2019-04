Rodaran part d'una pel·lícula de zombis a Sant Privat d'en Bas

Unes cinquanta persones entre el matí i la tarda d'ahir van participar en les entrevistes de càsting Tarragona al local social del Grup Verge de les Olletes al Mallol, la Vall d'en Bas. Els participants van optar a una plaça d'extra per al film Malnazidos. Una pel·lícula d'acció i aventura ambientada a la Guerra Civil i amb una temàtica de zombis.

Una de les proves del càsting consistia a caure a terra i caminar amb les cames i els peus amb el cap alçat. «Un zombi ferotge que sembli un home llop», va indicar el coordinador del càsting de figuració, Xavi Zaragoza (càsting Tarragona), a una jove aspirant. «Després aniràs cap aquí a menjar-te una persona imaginària», va assenyalar a la jove.

Segons Xavi Zaragoza, una part del rodatge es farà a Sant Privat d'en Bas a partir del 13 de maig i durarà aproximadament una setmana. Els escollits treballaran dos o tres dies al petit poble de la Vall d'en Bas. En aquests temps i lloc, hauran d'interpretar personatges segons els perfils demanats. En la prova d'ahir demanaven dos nens i dues nenes d'entre 8 i 12 anys, persones de 18 fins a 65 anys, persones que sabessin portar armes i un fotògraf o alguna persona que tingués experiència amb càmeres fotogràfiques.

El rodatge de Malnazidos començarà el 26 d'abril i durarà vuit setmanes en diferents localitzacions de Catalunya, entre les quals Sant Privat d'en Bas. És una pel·lícula produïda per Ghislain Barrois i Álvaro Augustin (de Telecinco Cinema), Cristian Conti (Cactus Flower Producciones), Javier Ugarte (La Terraza Films) i Edmon Roch (Ikuro Films). Els papers protagonistes seran interpretats per Miki Esparbé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza i Maria Botto. És codirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto Toro.

La trama és que, després de molts combats amb milers de morts, el capità Jan Lozano es troba embolicat en un afer que li suposa una sentència de mort. Per evitar una execució li encomanen una missió impossible en el camp enemic. Això no obstant, l'amenaça d'un perill inesperat obligarà els bàndols en conflicte a unir-se per combatre un adversari inesperat i proveït d'una força terrible. Hauran de desar un odi molt profund i col·laborar per no acabar infectats.