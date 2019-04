El jutjat deixa en llibertat les dues activistes detingudes per l'ocupació de l'escorxador de Riudellots de la Selva

El jutjat d'instrucció 4 de Santa Coloma de Farners ha deixat en llibertat sense mesures cautelars les dues activistes detingudes dimarts per l'ocupació de l'escorxador de Riudellots de la Selva.

Aquest dimecres el jutjat ha incoat judici ràpid però no han arribat a una conformitat. Per això, han assenyalat judici per al 30 d'octubre al penal 5 de Girona. La causa està oberta per un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat en concurs amb un delicte lleu de lesions.

Les dues activistes són d'origen suís. L'ocupació de l'escorxador, reivindicada pel grup '269 Libération aimale', va durar més de deu hores. Els Mossos d'Esquadra van acabar desallotjat els prop de 130 activistes que protestaven pel sacrifici d'animals i van "alliberar" set porcs.