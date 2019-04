L'impulsor del repte Girona- NordKapp ja és a Alemanya

Joan Molina, el veí de Sils de 54 anys que s'ha proposat caminar fins a Noruega per recaptar fons i visibilitzar la distròfia muscular degenerativa, la malaltia de Duchenne, continua el seu periple per Europa. Amb l'objectiu de recórrer els 5.000 quilòmetres que separen Girona fins a la localitat noruega de Nord-Kapp, Molina va sortir el dia 1 de març de la plaça del Vi de Girona.

Actualment és a Alemanya, després de passar per França, on entre altres llocs, va visitar les institucions europees que hi ha a Estrasburg.

Molina, que és un habitual de les caminades solidàries, destinarà tot el que recapti a l'associació Duchenne Somriures Valents per impulsar la investigació de l'hospital Sant Joan de Déu sobre la malaltia de Duchenne.





El Projecte Camina va néixer el 2015 per iniciativa deMolina, que es trobava en una situació personal delicada després d'haver perdut la feina. Amb la voluntat de superar aquests moments difícils, es va plantejar un repte que combinava esport amb solidaritat i va marcar-se com a objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Des de llavors, ha recorregut centenars de quilòmetres arreu del país caminant per donar a conèixer el seu projecte.