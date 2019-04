SOS Costa Brava impulsa un concert per reivindicar la protecció del medi

La plataforma SOS Costa Brava va presentar ahir la major part del cartell del Gran Concert SOS Costa Brava que vol servir per reivindicar la mobilització ciutadana i, a la vegada, recaptar fons per seguir lluitant per protegir la Costa Brava. I és que sota l'eslògan d'«Ajuda'ns a protegir la costa que encara ens queda», s'hi desplega un esdeveniment que compta amb prop d'una trentena d'artistes i personalitats públiques, com ara Pau Riba, Mazoni, Judit Nedderman, o Miquel Abras, entre d'altres. L'acte es farà el proper 4 de maig a l'Auditori teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Les entrades tenen un preu entre 15 euros per estudiants, 20 les generals i 25 euros a butaca.

El regidor d'Urbanisme de Torroella, Jordi Colomí, va ser l'encarregat ahir de donar la benvinguda als assistents a la presentació del Gran concert SOS Costa Brava, que es va realitzar al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, i que va comptar amb la presència del portaveu de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, el productor del concert Badreix Tarragó, i una petita actuació a càrrec de Pau Blanc, un dels artistes del cartell.

El regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde de Torroella va mostrar una gran satisfacció per l'elecció del municipi baix-empordanès perquè sigui la seu de l'esdeveniment. «Quan es va decidir desclassificar i desurbanitzar la Pletera de Torroella, hi havia qui deia que anàvem contra el progrés», va explicar Colomí, argumentant el seu suport a la causa. «Benvinguts a Torroella i endavant!», va culminar.

Al seu torn, el portaveu de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, va voler deixar clar que no és fortuït ni gratuït que l'acte del 4 de maig es faci a Torroella de Montgrí: «La història del planejament urbanístic del municipi és un referent», va argumentar. Nuss també va explicar que el concert té una dobla finalitat: «Vol servir per celebrar la mobilització ciutadana a favor d'un territori millor i seguir conscienciant i, a la vegada, recaptar fons».

El portaveu de la plataforma també va fer referència al fet que cal seguir vetllant per preservar «el que ens queda de litoral», mentre avisava que a més dels llocs amenaçats, n'hi ha d'altres que podrien córrer perill en un futur.



Detalls sobre el concert

El productor de l'esdeveniment i director de Hau! Productions va explicar que el concert s'organitzarà en tres blocs: l'obertura de l'acte vol servir per explicar què és SOS Costa Brava; en el primer i el segon bloc s'explicaran els casos afectats; i la cloenda, consistirà a posar damunt la taula el model de territori que es desitja. Badreix Tarragó, referint-se al cartell, va esmentar que «queden alguns serrells per tancar i avancem que hi haurà algunes sorpreses més».

També va assegurar que «serà una gran festa on intervindran membres de la plataforma, acompanyats de personalitzats diverses: viatjarem des de Tossa fins a Llançà, agafant la C-32 per veure de quina manera queda afectat tot el litoral de la Costa Brava». Les entrades ja es poden adquirir a través del web de SOS Costa Brava.

La plataforma apunta que les persones que no hi puguin assistir, podran adquirir entrades de fila zero per 20 euros per aportar el seu granet de sorra a la causa. En aquests moments, la plataforma ja porta recaptats més de 30.000 euros en una campanya que vol lluitar contra les «aberracions urbanístiques» del litoral.