Trenta-tres pacients trasplantats fins al març, nou més que el 2018

Trenta-tres pacients gironins han rebut un trasplantament en els primers tres mesos d'aquest any, nou més que en el primer trimestre del 2018, segons les dades de l'Organització Catalana de Trasplantaments (Ocatt).

Els trasplantaments renals van ser els procediments més freqüents, amb vint pacients trasplantats -tres més que el 2018-, un dels quals amb un ronyó procedent d'un donant viu.

El nombre de gironins sotmesos a un trasplantament hepàtic s'ha més que multiplicat per dos, ja que ha passat de tres a set, un dels quals procedent de donant viu; dos a un cardíac, dos a un pulmonar i dos a un de pàncrees.

Segons les dades de l'OCATT, actualment hi ha 89 persones les comarques gironines que esperen un trasplantament, vuit més que un any enrere.

Aquesta dada represeta un descens del 9% respecte fa un any, i la cua més llarga és, com és habitual, per a un trasplantament renal, ja que setanta-dos gironins necessiten un ronyó; sis requereixen un cor; dos han d'entrar al quiròfan per a un trasplantament pulmonar i un per a un pancreàtic. Als centres trasplantadors de Barcelona no hi ha cap gironí pendent d'un fetge, quan fa un any eren nou.

Respecte a les donacions d'òrgans, la xifra de donants gironins ha augmentat de tres a nou, i en el que portem d'any no s'ha registrat cap negativa familiar.



Un 18% més de donacions

A tot Catalunya, les donacions d'òrgans durant els tres primers mesos d'aquest any han augmentat un 18% a Catalunya respecte al mateix període del 2018, amb les quals s'han pogut fer més de 300 trasplantaments d'òrgans.

En total, s'han obtingut 102 donants cadàver vàlids. Els donants de mort cerebral han augmentat lleugerament, un 1,8%, mentre que els donants de mort per aturada cardíaca s'han incrementat un 44,1%.

El nombre de famílies que accepten la donació dels òrgans d'un familiar difunt entre totes les entrevistes de donació que es realitzen se situa en el 83%, percentatge similar al del 2018.

El nombre de donants vius, d'altra banda, continua disminuint: 21 donants fins al 31 de març, un 25% menys (set donants) que el 2018. D'aquestes donacions, vint han estat de ronyó i una de fetge.

L'OCATT assenyala que aquest fet es pot explicar pels bons resultats de la donació de cadàver, però això no treu que no s'hagi de seguir promovent el trasplantament de donant viu ja que l'evidència científica mostra que és la millor opció terapèutica per als malalts joves.

En total, s'han fet 337 trasplantaments amb aquestes donacions, un 18,25% més que durant els tres primers mesos de l'any passat (285 el 2018).

Per tipus d'òrgan, augmenten els trasplantaments renals (222 aquest any, amb un 16,2% més), els hepàtics (un 29,2% més), pulmonars (15,4%) i els pancreàtics (que han passat de dos el 2018 a set aquest any). Per contra, s'han fet dos trasplantaments menys de cor aquest primer trimestre en relació amb el mateix període del 2018.

Els responsables de l'OCATT aputen que «si se segueix aquest ritme es podria parlar d'uns 400 donants vàlids i uns 1.300 trasplantaments a final d'aquest any i aconseguir, per tant, unes xifres espectaculars».

Tot i aquestes xifres, el 31 de març de 2019, 1.160 persones continuaven esperant un òrgan a Catalunya. Concretament, 1.035 persones estan a l'espera de rebre un trasplantament de ronyó; 44, de fetge; 28, de cor; 30, de pulmó, i 23, de pàncrees.

L'OCATT remarca que aquests bons resultats de trasplantament permeten reduir a poc a poc les llistes d'espera per a trasplantament, tot i l'augment de les indicacions.

També s'observa que les llistes d'espera d'òrgans vitals, com el fetge, el cor o els pulmons, són especialment baixes, assenyala el Departament de Salut.