Detenen tres lladres d'una banda per robar en 17 comerços gironins

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres membres d'un grup criminal que assaltava establiments comercials a les comarques de Girona. Se'ls acusa d'haver perpetrat 17 robatoris en comerços del Gironès, Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà.

Els arrestats procedeixen majoritàriament de Banyoles i Girona i són tres homes d'entre 18 i 24 anys i de nacionalitat espanyola, als quals la policia acusa de ser presumptes autors de 17 delictes de robatori amb força, dels quals 11 són en grau de temptativa. La investigació policial resta oberta i no descarta més detencions

Tot el cas comença quan entre el 21 de març i el 6 d'abril es van cometre diversos robatoris en establiments comercials a les comarques del Gironès, Pla de l'Estany, la Garrotxa i l'Alt Empordà. En concret els delictes van ser a l'Escala, Fontcoberta, Girona, Celrà i Besalú i van afectar restaurants, bars, estancs i botigues en general. La informació d'alguns dels robatoris com els de l'Escala i Besalú ja havia estat publicada per Diari de Girona, entre els quals els que s'havien perpetrat en una pizzeria i l'intent en un restaurant de l'Escala, i a Besalú, en botigues.

Mentre investigaven els fets, els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de la comissaria del Gironès - Pla de l'Estany van constatar que els robatoris eren perpetrats per un grup de persones perfectament organitzades on cadascun dels seus membres tenia un rol concret.

Esbotzar la porta per saquejar

Prèviament seleccionaven l'objectiu i sempre utilitzaven el mateix modus operandi: mentre un d'ells esbotzava la porta del local, un altre hi entrava per saquejar-lo ràpidament.

Segons van descobrir els policies, també hi havia un home que feia les tasques de vigilància mentre esperava per les immediacions amb el vehicle a punt per fugir. Acostumaven a sostreure la caixa enregistradora, la qual carregaven al cotxe per obrir-la posteriorment.

Aquest grup tenia molta mobilitat i va concentrar gran nombre de fets en poc temps. Els robatoris es van perpetrar els dies 21, 26 i 30 de març, i 6 d'abril. A més, durant les indagacions els agents van descobrir que el líder del grup havia arribat a captar menors d'edat per fer tasques de vigilància.

La investigació va culminar el passat 12 d'abril amb la detenció de tres membres d'aquest grup criminal. També se'ls van comissar diverses eines amb les quals, presumptament, perpetraven els robatoris. Els detinguts, tots amb antecedents per fets similars, van passar el dia 13 d'abril a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va decretar la seva llibertat amb càrrecs.