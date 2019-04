Els Bombers fan 35 rescats en 3 mesos i demanen prudència aquestes vacances

Els Bombers de la Generalitat han realitzat fins a 35 serveis al medi natural –rescats i recerques– durant els primers tres mesos de l'any. A tot Catalunya n'han fet 239 durant el mateix període. Es tracta d'una xifra que representa una setena part de tots els que es van realitzar durant l'any 2018 (1.541 serveis).

Els salvaments al medi natural malauradament es multipliquen quan fa bonança i els experts han pogut comprovar que cada any per les vacances de Setmana Santa també es registra un increment. La majoria d'aquests fets, si s'analitzen les dades dels darrers dos anys, són per rescats de muntanya i recerques de persones que s'han perdut al medi natural. Aquí sovint es parla de gent gran i també d'excursionistes que o bé pateixen un accident o s'extravien.

Durant l'any passat, entre el diumenge de Rams i el dilluns de Pasqua, els Bombers van haver d'actuar en 14 salvaments al medi natural al llarg de les comarques gironines. Mentre que l'any anterior, la xifra havia estat més elevada, amb 19 casos.

De l'anàlisi de les dades es pot destacar que la Garrotxa i el Ripollès són les zones on hi ha més serveis, però també cal destacar que durant el 2017 n'hi va haver fins a nou a l'Alt Empordà, la majoria per rescats de muntanya (6). Mentre que, l'any passat, la comarca reina dels rescats va ser la Garrotxa, amb sis, és a dir, hi va haver gairebé la meitat dels fets en què van actuar els efectius de salvament.

Durant la Setmana Santa de l'any passat, arreu de Catalunya els serveis es van incrementar al medi natural. En concret, els Bombers van fer 59 actuacions al medi natural, 33 van ser rescats de muntanya. Aquesta xifra és superior a la de l'any anterior, ja que del 7 al 17 d'abril (dates en què va caure la Setmana Santa el 2017) es van dur a terme 82 serveis del mateix tipus, 49 específicament de rescats muntanya.

El nombre de serveis al medi natural han anat en augment en els últims anys i els Bombers recorden que durant la Setmana Santa al medi natural hi conflueixen practicants d'activitats de tot tipus.

És a dir, es passa d'esports d'hivern a d'altres que ja no ho són i, per aquest motiu, els experts en salvaments ressalten la importància de seguir unes mínimes mesures de seguretat. I segons asseguren, amb una millor formació i preparació, i seguint els consells de prevenció i autoprotecció, es poden evitar molts dels accidents i minimitzar-ne els riscos.

Per tal d'actuar amb prudència, els Bombers demanen que abans d'iniciar l'activitat cal informar-se de les condicions meteorològiques; planificar l'activitat, portar el mòbil i l'equipament adequat. Durant la marxa cal seguir en contacte amb la resta de companys, fixar punts de referència, entre d'altres. I en cas d'accident, s'ha de mantenir la calma i trucar al telèfon d'emergències 112.