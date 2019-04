Silenci de l'administració davant el crit d'alerta del sector de la discapacitat

Una setmana després de la manifestació que el sector de la discapacitat intel·lectual va organitzar a Barcelona i en la qual van participar 6.000 persones, entre elles uns 300 treballadors de centres especials de treball (CET) gironins, l'Associació Empresarial d'Economia Social (AEES) Dincat denuncia que l'administració es manté en silenci i que no ha adquirit cap compromís concret per millorar el seu sistema de finançament. AEES Dincat alerta que l'actual model d'inserció laboral per a ciutadans amb especials dificultats «està en greu risc».

La queixa recorda que l'abril és a punt d'acabar-se i ja fa quatre mesos que les organitzacions que gestionen empreses d'economia social i contracten persones amb discapacitat han hagut d'assumir la pujada del salari mínim interprofessional –que ha passat de 736 a 900 euros– sense l'increment de les subvencions de l'administració. El col·lectiu remarca que aquest fet s'afegeix a altres dificultats que s'arrosseguen des de fa anys, com la congelació dels mòduls i les tarifes dels serveis assistencials de la Generalitat des de fa una dècada.

AEES Dincat, a la qual pertanyen entitats com la Fundació Ramon Noguera de Girona, la Fundació MAP de Ripoll, Tallers de la Cerdanya de Puigcerdà i Aspronis de Blanes –presents a la protesta de l'11 d'abril–, entre d'altres, adverteix que «la cobertura social de les persones amb discapacitat i especials dificultats pot recular 50 anys per la inacció dels governs»; en referència als de l'Estat i de la Generalitat.

L'associació empresarial d'economia social qüestiona, entre altres coses, que la Generalitat demani un crèdit de 800 milions per cobrir l'augment salarial «merescut» dels funcionaris quan «la necessitat de finançament addicional dels llocs de treball per a persones amb discapacitat i especials dificultats és de 17,5 milions d'euros».