Trànsit afronta la Setmana Santa amb un increment «massiu» de cotxes camuflats

El cap de la comissaria general de Mobilitat dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, va anunciar un increment «massiu» dels vehicles camuflats i sense logotipar durant la segona fase del dispositiu especial de Setmana Santa. Trànsit ha pres aquesta decisió després de comprovar que el seu ús, des de principi d'any, ha permès incrementar un 62,09% la xifra de sancions. En concret, s'han detectat 17.443 infraccions en 3 mesos, quan en el mateix període de l'any passat se'n van identificar 10.700.

Molinero va explicar que s'han trobat amb casos singulars com conductors afaitant-se, rentant-se les dents, alletant un nadó i sense cinturó de seguretat, llançant el mòbil per la finestra o masturbant-se mentre conduïen. S'espera que 345.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre aquesta tarda i la de divendres, i que 557.000 vehicles retornin entre diumenge al migdia i dilluns a la matinada. El dispositiu de seguretat inclou 1.666 agents, 1.410 controls preventius i tres mitjans aeris.



Cotxe aturat al moment

Les vies que es veuran més afectades són l'AP-7, la C-16, la C-17, la B-23, l'A-2 i la N-145, així com les carreteres d'accés a la Costa Brava (com l'N-II, la C-31 i la C-65) i a la Costa Daurada, a Tarragona, com l'N-340.

Cada regió policial aportarà entre vuit i dotze vehicles de paisà. Alguns d'aquests vehicles graven l'acció i d'altres també porten incorporat un radar mòbil. En tots els casos aturen el vehicle en el moment dels fets per notificar la sanció. Joan Carles Molinero va explicar que en diversos casos la mateixa persona s'ha sancionat dues vegades. A banda de rentar-se les dents –cosa que feia el conductor d'un camió de 40 tones– o alletar una criatura, altres situacions «més dramàtiques» van ser la d'un motorista sancionat al matí i víctima mortal d'un accident a la tarda; el cas d'un camioner que va llançar el mòbil per la finestra i va ser sorprès més tard buscant-lo en un descampat; o un conductor que es masturbava i que estava més preocupat perquè la sanció no arribés a casa seva que per la quantitat de la sanció.

Els vehicles camuflats seran una novetat en aquest dispositiu, en el qual hi participaran 1.666 agents i es duran a terme 1.818 controls, entre els quals d'alcoholèmia, distraccions, seguretat passiva, motocicletes, velocitat i transports. S'instal·laran controls en alguns dels punts on es preveu més mobilitat.

Les complicacions circulatòries de la segona fase de l'operació sortida es preveuen per avui entre les tres de la tarda i les nou del vespre, i divendres entre les deu del matí i les quatre de la tarda. Pel que fa a l'operació retorn, les dificultats seran el diumenge entre les onze del matí i les tres de la tarda i de les cinc de la tarda fins a la mitjanit, i el dilluns de Pasqua entre les dotze del migdia i les dotze de la matinada.



Víctimes mortals més grans

Des de principi d'any, hi ha hagut 41 víctimes mortals en 40 accidents a les carreteres catalanes, una cada tres dies, aproximadament. El nombre de morts ha caigut un 25% respecte al mateix període de l'any passat. De les 41 persones mortes, un terç són de col·lectius vulnerables a la carretera: nou motoristes, dos ciclistes i tres vianants.

Pel que fa a l'edat de les víctimes, destaca que 15 dels 41 morts en accident tenen més de 65 anys, quan l'any passat van ser deu. En canvi les víctimes de menys de 44 anys han passat de 24 el 2018 a 12 aquest any. Les víctimes de 45 a 64 anys han passat de 21 a 13.

Per demarcacions, a Tarragona és on hi ha hagut més víctimes mortals (15), seguida de Barcelona (11), Lleida (8) i Girona (6). Molinero va relacionar el descens de les víctimes amb l'ús dels vehicles camuflats.