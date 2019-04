Vídeo: La tallada de l'arbre de Maig de Cornellà del Terri gairebé acaba amb tragèdia

Cornellà del Terri ha estat avui a punt de viure una desgràcia. Durant la tradicional tallada de l'Arbre de Maig, desenes de persones han viscut un moment de pànic. Com cada any, el tronc de l'arbre (d'unes dimensions considerables), es serra i havia de caure al mig de la plaça. La gent que contemplava l'escena des d'un lateral. Però en el moment decisiu, el tronc s'ha desviat i semblava que impactaria directament sobre el públic. En l'últim moment, les dues persones que el serraven han reaccionat i han aconseguit evitar la tragèdia: han redireccionat el tronc de nou cap al centre de la plaça, on gairebé aixafa algunes de les persones que fugien.





L'alcalde:«Hem tingut un ensurt, no ha passat res»

Avui messi estaba al nostre costat. Cornella de terri . pic.twitter.com/1Jp5V7QfNm — Jaume agusti (@ILPICAROLOJAUME) 19 de abril de 2019

Una festa d'interés nacional

L'alcalde de Cornellà del Terri,, ha admès que. M'he posat en contacte amb els veïns i m'he posat a la seva disposició per tot allò que necessitin. Tots estan bé".En un missatge a Facebook, ha explicat que "la seguretat és el factor més important de la festa major. La plantada de l'arbre del Maig i l'acte d'avui de la tallada són importants i requereixen el màxim control i protecció. L'arbre té una regata que l'hi fa de via per tal de mantenir-lo recte a la caiguda".I ha afegit: "Per aquest dilluns, dia de la plantada, ampliarem el perímetre de seguretat dels espectadors. També".El d'avui era un acte previ a la festa grossa del Dilluns de Pasqua, quan se celebra, una festa declarada d'interès nacional des del 1999 iAquell dia, veïns amb el vestit tradicional aixequen l'arbre engalanat amb banyes i corns d'animals al mig de la plaça, on s'està fins el Divendres Sant de l'any següent. Després, els joves dansen en parelles mentre el Cornut, amb un ram de flors a la mà, decideix quina noia recent casada s'emporta.Hi ha diverses hipòtesis sobre l'origen de la festa, que uneix dues celebracions en una, alguns autors apunten que la dansa serveix per celebrar la fi del dret de cuixa que el senyor feudal exercia sobre les noies del poble. Altres estudiosos creuen que era una dansa ritual destinada a aconseguir protecció.