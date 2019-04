Centenars de persones mostren la seva «ràbia, impotència i indignació» per l'assassinat masclista d'Olot

Més de mig miler de persones s'han concentrat a la Plaça de l'Ajuntament d'Olot per reclamar "justícia" per l'assassinat d'una veïna de la ciutat a mans de la seva parella aquest dissabte a la capital de la Garrotxa. L'alcalde del municipi, Josep Maria Corominas, ha volgut mostrar la seva "ràbia, impotència i indignació", en nom de la ciutat i ha reconegut que "cal seguir treballant" per evitar més casos com el que ha passat aquest dissabte.

Aquest punt també l'han compartit les altres dues administracions, la Generalitat, representada pel delegat del Govern a Girona, Pere Vila, i el subdelegat de l'Estat, Albert Bramón, que a més és olotí. Durant l'acte han parlat les dues entitats feministes que treballen a la ciutat que han reclamat "més esforços i mesures" per "eradicar la xacra del masclisme".

La Plaça de l'Ajuntament d'Olot s'ha tenyit de dol aquest dissabte a la tarda. La pluja ha respectat l'acte en repulsa per l'assassinat de la veïna de la ciutat a mans de la seva parella, un policia nacional que després ha intentat suïcidar-se d'un tret al cap. "Sentim ràbia, indignació i impotència", ha assenyalat l'alcalde del municipi, Josep Maria Corominas, que ha recordat que la veïna era una treballadora social d'Olot.

El batlle ha donat "tot el suport" a la família i ha lamentat que un tema que tantes vegades es tracta als plens de manera genèrica, avui els ha "tocat de ple". "Només podem donar suport i fer silenci per la família per la que era una molt bona ciutadana. Estem molt tristos", ha assenyalat.

Corominas ha anunciat que la ciutat ha decretat tres dies de dol oficial per la mort de la dona i s'han suspès alguns actes festius que estaven previstos. L'acte ha acabat amb un minut de silenci i un llarg aplaudiment dels assistents i les diferents autoritats que s'han agrupat just davant del consistori.

L'acte s'ha tancat amb les paraules de dues representants de les associacions feministes que treballen a Olot. Les dues han reclamat que es prenguin mesures "el més aviat possible", i han carregat contra els partits que demanen la derogació de la llei contra la violència de gènere com Vox, o polítiques que "es mofen" com Cayetana Álvarez de Toledo.



Les administracions han de treballar



A Olot també hi ha assistit el delegat del Govern a les comarques gironines, Pere Vila, que alhora actuava com a president de la comissió de seguiments dels protocols per casos de violència masclista. Vila ha reconegut que "cal seguir treballant" perquè aquestes coses no passin. "Portem dos casos i no pot ser", ha assenyalat.

Per part del govern espanyol ha assistit el subdelegat, Albert Bramón, que ha condemnat els fets. En relació a que es tractés d'un policia espanyol, Bramón ha confirmat que el cos està "profundament afectat" i diu que el que cal és "que el curs judicial segueixi.