Els Mossos detenen a Olot un policia per l'assassinat de la seva parella

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un agent de la Policia Nacional de 38 anys per l'assassinat de la seva parella, Irene López, de 44 anys, al domicili de la víctima, situat al carrer Verge de la Guia del bari de Sant Cristòfor i Mas Bernat d'Olot. Fonts de la investigació van explicar que el fill de la dona va trobar el cadàver de la seva mare quan tornava a casa i que l'avís es va rebre a les 8.20 hores de dissabte.

Diverses dotacions policials es van desplaçar al lloc dels fets, on van localitzar el cos de la víctima, que presentava signes de violència (fets previsiblement amb arma de foc), i van detenir el presumpte assassí, que seguia dins l'habitatge. Segons fonts veïnals, la dona feia poc temps que tenia una relació amb el policia i tenia dos fills d'un anterior matrimoni, un d'ells el noi de 14 anys que va trobar el cadàver. Posteriorment, el detingut va intentar suïcidar-se amb la seva arma reglamentària, per la qual cosa va ser traslladat a l'hospital d'Olot. Posteriorment el van portar en estat greu a l'hospital Trueta de Girona, tot i que de moment està fora de perill.



Investigació en curs

Els forenses de l'Institut de Medicina de Legal de Catalunya, amb seu a Girona, practicaran l'autòpsia a la víctima per determinar les causes exactes de la seva mort. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra analitza ara els detalls del cas.

Irene López era de Màlaga però feia més de 20 anys que vivia a Olot. Segons va informar ahir l'Ajuntament, era «treballadora social» en l'àmbit de la geriatria i era força coneguda a la zona.

Era mare de dos fills, un noi i una noia. Segons va explicar una veïna i amiga de la víctima al digital garrotxadigital.cat, «fa un parell de setmanes la vaig trobar. Em va dir, ara tinc un xicot. És policia nacional i és molt alt. Em va dir que era més jove que ella. Jo vaig estar ben contenta per ella. Ella estava enamorada, estava contenta però aquest destí no me l'esperava».

Per la seva banda, el presumpte agressor treballava a la comissaria de Camprodon fent tasques administratives (renovar passaports, DNIs i control d'armes de caçadors).

Aquest és el tercer assassinat masclista a les comarques gironines en pràcticament un any. L'anterior va tenir lloc a Sant Joan les Fonts el 6 d'octubre de 2018, quan un home va disparar contra la seva dona amb una pistola. Un mecànic que va veure l'escena va actuar per impuls i va atropellar l'agressor, que va poder sortir de sota les rodes i amenaçar el conductor abans de dirigir-se al seu vehicle per atropellar el cos de la dona. Posteriorment l'individu va atropellar la seva filla de 24 anys quan intentava evitar que seguís envestint la seva mare. L'home, que tenia una ordre d'allunyament, es va acabar suïcidant.

El 9 d'abril un home va acabar amb la vida de la seva parella a ganivetades. El presumpte autor va assassinar la seva parella amb un ganivet quan ella era al dormitori de casa seva, on també hi havia els seus tres fills. L'home es va intentar suïcidar però no ho va aconseguir. Segons dades del Departament d'Interior publicades per l'Institut Català de les Dones, el 2018 va ser l'any amb més víctimes de violència masclista.