Sacrifiquen dos senglars als jardins del Monestir de Ripoll

Dos senglars que durant la nit de dijous a divendres van arribar a la zona del Monestir de Ripoll van ser abatuts divendres al matí per dos caçadors del municipi quan es trobaven a la zona dels jardins del recinte monàstic. Cap a les dotze del migdia dos trets simultanis van acabar amb la vida dels dos animals, que jeien acovardits a darrere d'uns matolls. La decisió de sacrificar-los va ser presa, segons fonts dels forestals, per la Junta Local de Seguretat de Ripoll. Al lloc del sacrifici hi havia dos policies municipals de Ripoll i tres agents rurals, a més dels caçadors, que van procedir a liquidar els senglars. Des del Santuari Gaia es van mobilitzar animalistes del municipi per demanar que s'adoptés una mesura que no passés per la mort dels animals, però van fer tard.