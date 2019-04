Les últimes estafes a la desesperada del fals broker gironí

És difícil desxifrar si el fals broker gironí, que ha estat detingut i enviat a presó aquesta mateixa setmana, va actuar amb premeditació i plenament conscient que estava enganyant amics i coneguts o ho feia per desesperació davant la creixent amenaça dels seus creditors. Però fins sis dies abans de la seva fugida, Iban Juvanteny seguia enviant missatges a amics, coneguts i saludats per tractar de tenir una bona quantitat de diners. En tots els casos seguia usant la mateixa fórmula: era un empleat de Barclay's, banc que ja ha negat qualsevol vincle amb l'estafador confés, i oferia un producte exclusiu per unes circumstàncies especials.

Les quantitats econòmiques que sol·licitava eren diferents i es desconeix si seguien un patró aleatori o estaven marcades per alguna necessitat concreta o tal vegada per un pla premeditat per assegurar el futur de la seva fugida. En qualsevol cas, el 2012 les comissions que presumptament prometia eren del 3%, segons ell mateix va declarar al fiscal; mentre que segons diverses fonts en els seus últims contactes prometia quantitats superiors al 8% garantides per l'entitat bancària i fins al 10% en un any en altres casos. Per les mateixes circumstàncies a alguns dels afectats els reclamava almenys 25.000 euros d'inversió mentre que a d'altres els assegurava que no hi havia mínim perquè ja hi havia algun altre inversor que havia cobert de sobres aquesta quantitat mínima.

El mateix Iban Juvanteny va reconèixer en un escrit a la Fiscalia que havia recaptat almenys 8 milions i mig d'euros en la seva aventura i que encara disposaria ara mateix d'un milió d'euros en comptes d'entitats angleses que estarien bloquejades per la policia.

El jutge va decidir enviar a presó el fals broker en valorar el risc de fugida. Els seus últims dies van ser un recorregut des de Girona a Munic, al cor d'Alemanya, després d'haver passat per França. Un itinerari que ell mateix es va encarregar d'anar descobrint i que va posar en alerta als serveis de vigilància.



Una cita a Barcelona i un e-mail

El presumpte estafador va residir a Anglaterra després d'haver fet els estudis d'Econòmiques a la Universitat de Girona. Un detall clau en la seva fugida. Segons fonts pròximes a la investigació,va quedar el 29 de març a Barcelona amb un amic de Madrid que havia conegut a Leeds, on havia residit i on suposadament hauria estudiat un màster de finances. La seva intenció era seguir parlant de negocis. Però mai va arribar a aquella cita. Segons les mateixes fonts, el seu amic va rebre un correu electrònic on Iban Juvanteny insinuava que havia actuat de bona fe però que havia de treure's la vida. Aquell mateix 29 de març cap al migdia, el seu telèfon deixava de donar senyal de cobertura per qualsevol persona que el busqués.

Aquell mateix avís al seu amic, ja va obligar al seu entorn i a la mateixa policia a buscar-lo a casa seva. No hi era. Però tampoc el cotxe d'alta gamma del seu pare. Ni tampoc quedava cap rastre de coneguts a la casa del barri de Montilivi que tenia cedida a uns amics.

Va ser llavors quan van començar a cercar el senyal del seu mòbil. La sorpresa va saltar quan es va detectar la seva traça a França, a pocs quilòmetres al sud de Lió. En les diligències judicials també consta el seu pas per Valence i la seva suposada amenaça de desaparèixer per sempre. Però el que també concreta és que va arribar fins a Munic, a Alemanya, des d'on la policia i molta gent del seu entorn certifica que va tornar cap a Catalunya amb autobús i on hauria abandonat el vehicle d'alta gamma del seu progenitor.

Des de llavors el seu parador va ser desconegut, fins al passat dilluns quan la policia el deté després d'haver signat l'11 d'abril una confessió davant la fiscalia que ara l'ha portat a presó.