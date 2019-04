L'almesquera

CARACTERÍSTIQUES

Mida del cos: mesura entre 24 i 28 centímetres de llarg

Pes: oscil·la entre els 50 i els 80 grams

Hàbitat: viu en aigües permanents, fredes i oxigenades a les conques altes del riu Ter i el seu afluent, el Freser

Alimentació: es nodreix de petits invertebrats, com larves de mosquit

Estat de conservació: vulnerable

Es tracta d'un mamífer considerat popularment com un «talp d'aigua», perquè sempre viu dins el medi aquàtic fins al punt que gairebé només surt per respirar i netejar-se el pèl. Té una cua tan llarga com el cos que li serveix de «timó» per moure's dins l'aigua. És un animal molt difícil de veure i, igual que tots els talps, és pràcticament cec i sord, amb un sentit del tacte molt desenvolupat. El nom té l'origen en el mesc, que és una substància de les glàndules anals que fa una olor forta i que serveix per marcar territori, com passa amb els gats.



