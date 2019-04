Canvien l'emplaçament del Cant de l'Àngel de Blanes

Blanes va celebrar ahir un dels seus actes més nostrats de la Setmana Santa, i que sempre atrau una gran quantitat de públic. La tradició de la processó del Ressuscitat, que inclou la interpretació del Cant de l'Àngel, es va celebrar un any més, si bé amb un destacat canvi motivat per les eleccions. Normalment, la interpretació del Cant de l'Àngel es fa a la plaça dels Dies Feiners, situada just al darrera de l'edifici de l'Ajuntament de Blanes. Enguany, però, es va haver de canviar d'emplaçament i es va situar a la confluència dels carrers Raval i Muralla.