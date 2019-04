Concentració a Girona per condemnar el crim d'Olot

La Plataforma Feminista Gironina va convocar ahir al migdia una concentració a la plaça del Vi en contra dels darrers casos de violència masclista: la brutal violació d'una dona a Barcelona la matinada de divendres i la d'una jove de Pamplona la setmana passada, per una banda, i el crim d'una dona a Olot, el dissabte, per l'altra. Durant l'acte, es van encendre unes espelmes en memòria de la víctima d'Olot, assassinada per la seva parella.

«Vam decidir que cada cop que s'assassinés una dona sortiríem al carrer per condemnar aquests actes masclistes i desgraciadament després del cas de la Manada, aquests crims han anat en augment», va afirmar la Cristina, membre de plataformes feministes des de fa molts anys.

A la concentració hi havia activistes de la plataforma de diversos punts de les comarques gironines, representants de partits polítics, un membre de la comunitat LGTBI i representants d'altres associacions. Es van sentir càntics com ara «No ens morim, ens maten. Ni una més ni una menys», mentre es donaven les mans en forma de cadena. Finalment, la concentració va finalitzar amb un minut de silenci en memòria a la dona assassinada a Olot.

«Teníem previst fer una pancarta per condemnar la violació de Barcelona, però el crim d'Olot ens ha sobrepassat i no ens hem pogut estar de sortir al carrer», explicava la Maria, membre de la plataforma. La rapidesa de la convocatòria no va beneficiar l'èxit de manifestants i des de la plataforma van reconèixer que la decisió havia sigut «molt precipitada pels esdeveniments que han succeït en poc temps» però que s'havien compromès a manifestar-se cada cop que hi hagués un crim i així ho seguiran fent.

«Som un conjunt de dones d'ideologia diversa però que ens uneix el mateix: sensibilitzar la població i conscienciar tots els àmbits que la violència de gènere s'ha de condemnar i això s'aconsegueix amb la lluita dia a dia, no n'hi ha prou de manifestar-se un cop l'any», va explicar la Maria.



Tres crims en el darrer any

Aquest és el tercer assassinat masclista a les comarques gironines en un any. L'anterior va tenir lloc a Sant Joan les Fonts el 6 d'octubre, quan un home va disparar contra la seva dona amb una pistola. L'altre va tenir lloc el 9 d'abril, quan un home va matar la seva parella a ganivetades.