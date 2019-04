Denuncien la «deixadesa» de les estacions entre Figueres i Portbou

L'Associació Salvem el Tren Empordà és una plataforma que des de 2005 reivindica i lluita per una millora general del tren al territori i la connexió amb França. Recentment, la plataforma va denunciar la «deixadesa» i la falta d'informació «alarmant» a les estacions que hi ha entre Figueres i Portbou. L'entitat va lamentar que la falta d'inversió es demostrés en unes instal·lacions «velles» i que en alguns casos resultaven «perilloses».

A les parades de Vilajuïga i Colera és on s'acusa més el mal estat de les instal·lacions i crea malestar entre els usuaris de Renfe que es mouen entre les estacions de Figueres i Portbou, ja que és inclús «perillós» pujar i baixar el tren. Segons va explicar el portaveu de Salvem el Tren de l'Empordà, Josep Maria Loste, la falta d'inversions és «alarmant». En aquest sentit, el portaveu va reclamar una millora ràpida i decidida. «Vilajuïga és una estació estratègica perquè moltes persones que volen anar a Roses hi podrien parar, i no s'ha fet res», va lamentar. Loste també va demanar més freqüència de trens, especialment dels Mitjana Distància -MD-, reclamant que paressin a totes les estacions, per tal que els viatgers de qulasevol poble d'aquest tram tinguin l'oportunitat d'accedir a aquest transport.

Des de l'entitat també van denunciar una «deixadesa evident» tant en el manteniment com en l'atenció als usuaris. «Si tu has de pujar o baixar a Colera, per exemple, no tens ni idea si el tren va a l'hora o amb retard», denunciava Loste. En aquest sentit, també es queixava la Carme, que viatja puntualment a Portbou i va dir que a partir de Figueres «es feia evident» el mal estat de les estacions. Però la queixa més habitual entre els usuaris va ser la falta d'informació, ja que actualment no hi ha personal que atengui els viatgers. La falta d'atenció als usuaris provoca un cert descontrol ja que si el tren va amb retard, no hi ha ningú per comunicar-ho. Loste va lamentar que això era una altra forma de deixadesa. De fet, un dels problemes més habituals entre els usuaris és que en moltes ocasions pugen al tren sense poder comprar el bitllet, i això obliga a fer-ho al tren i donar explicacions al revisor. Amb tot, des de l'entitat van dir que confiaven en la pressió dels pobles per tal de canviar aquesta situació i esperen que Renfe i Adif acabin invertint com ja van fer a l'estació de Portbou, on es van aixecar les andanes recentment i s'està instal·lant un ascensor. De totes maneres, les queixes a Portbou per la rehabilitació i obres necessàries a l'estació van tardar cinc anys en surgir efectes.



Més freqüències

Una altra demanda de Salvem el Tren Empordà va ser la petició de més trens que parin amb freqüència en aquestes estacions. En concret, es va reclamar que tots els Mitjana Distància -MD- que arribin a Portbou també facin parada a Colera, Llançà o Vilajuïga, ja que sempre s'havien d'esperar que arribés un rodalies. En aquest sentit, Loste ho va comparar amb la part de la Catalunya del Nord on els trens de la Société Nationale des Chemins de Fer Français -SNCF- paren a totes les estacions que hi ha des de Perpinyà fins a Cervera de la Marenda, just abans de Portbou. Loste també va reclamar la necessitat d'invertit en tecnologia per tal de millorar els serveis i les infrastructures, en concret va reclamar que es posés accés a internet gratuït a les estacions.

La plaforma de l'Alt Empordà va néixer el 2005 i durant deu anys va aconseguir dur a terme una lluita molt activa. El 2008 va realitzar una consulta popular a Figueres per tal de defensar el manteniment de l'Estació del tren del centre. La consulta es va guanyar àmpliament i es va aconseguir, asseguren, que no es tanqués el que consideren «una infraestructura bàsica per a la mobilitat social de proximitat, no només de Figueres, sinó de tot l'Alt Empordà i la regió de Girona». El debat es va produir quan es construïa l'estació del tren d'alta velocitat. D'aquesta manera l'entitat va anar agafant força i va anar aconseguint els seus objectius gràcies a les mobilitzacions i l'acceptació i recolzament per part dels ciutadans. L'any 2015 Salvem el tren de l'Empordà es va va paralitzar i no va ser fins al 2017 quan els seus membres van reagrupar-se per tal de reactivar les denúncies i demandes.