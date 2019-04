Un grup de voluntaris fa reviure el patrimoni del Pla de l'Estany

Des del Centre d'Estudis Comarcals de Banyoles es va començar a plantejar la idea d'intentar recuperar el patrimoni del Pla de l'Estany cap al novembre de 2013. Després que el Centre Excursionista de Banyoles (CExB) i el Consell Comarcal del Pla de l'Estany hi estiguessin d'acord, es va començar a crear el Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni, que actualment compta amb uns 25 voluntaris en etapa de jubilació. El vicepresident del Centre d'Estudis Comarcals i membre del grup Carles Puncernau explica que l'objectiu del grup és «recuperar elements patrimonials oblidats d'arreu de la comarca, com ara ermites, fonts, forns i pous de glaç, entre altres». El mateix subratlla que des del 2014, en què va començar l'activitat, fins al 2019, «portem 38 sortides realitzades i unes 26 localitzacions rehabilitades». En aquest sentit, l'ermita de Sant Miquel de Centenys és la que en fa 26.

Per tirar endavant la iniciativa d'intentar restituir elements d'interès històric i cultural dels 11 municipis del Pla de l'Estany, el Grup de Treball i Recuperació del Patrimoni va signar un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal i els diversos ajuntaments l'octubre de 2014. «Fins al següent octubre, vam fer la primera tongada de reparació i neteja i en aquell moment es va fer la inauguració de la feina realitzada col·locant plafons informatius a cada localització: en total es van restaurant 10 elements patrimonials, tot i que es van instaurar 11 plafons, un d'ells a Banyoles, que ja compta amb el seu propi equip de manteniment», apunta Puncernau. Per altra banda, el mateix destaca que, en aquell període, el Consell Comarcal va crear una pàgina web on figuren tots els elements recuperats pels voluntaris ( www.patrimoni.plaestany.cat). El següent pas va consistir a tornar a fer una selecció d'aquells elements que es volien rehabilitar, intentant escollir-ne un per municipi; per exemple, la font de Sant Nicolau de Sant Miquel de Campmajor o el pou de Glaç de Vilamarí, que pertany a Vilademuls, entre altres. A partir d'aleshores, es va començar a realitzar la segona tongada de neteges i reparacions, que va acabar el 2017, però Puncernau subratlla que van sorgir certs inconvenients: «Al Consell Comarcal del Pla de l'Estany li van retirar la taxa turística, que era la que contribuïa a finançar els treballs, i els ajuntaments van tenir problemes amb alguns propietaris dels terrenys on es feien les actuacions». Com a resultat, el vicepresident del Centre d'Estudis Comarcals banyolí afirma que ni el Consell Comarcal ni els ajuntaments van renovar el conveni, de manera que el procediment per treballar consisteix a «negociar cada vegada amb els ajuntaments, tenint present que encara estem en procés d'actualitzar els pressupostos per presentar-los als consistoris».



Ermita de Sant Miquel

Carles Puncernau ressalta que aquest 2019 el grup està merament centrat en la rehabilitació de l'ermita de Sant Miquel de Centenys, que pertany al municipi d'Esponellà. El grup sol programar sortides el segon dimarts de cada mes, però, en el cas de l'ermita de Sant Miquel de Centenys, «la idea és continuar els treballs fent sortides cada dimarts fins a l'estiu, en què es fa un descans, per tornar a recuperar l'activitat entre setembre i octubre», malgrat que Puncernau confessa que «desitjaria que els treballs estiguessin finalitzats abans del juliol, ja que ens agradaria poder fer una missa el 29 de setembre per Sant Miquel a l'ermita restaurada». La primera presa de contacte amb l'ermita va ser el maig de 2018. Pel que fa al finançament, «el pressupost és de 4.500 euros, la meitat aportada per l'Ajuntament d'Esponellà i l'altra, pel Bisbat de Girona», apunta el voluntari. Puncernau explica que aquest dimarts han acabat d'arreglar l'esquerda del sostre de l'ermita. Reparar el banc perimetral, arreglar el presbiteri, arranjar el sòl, i netejar l'entorn de l'estructura, són algunes de les tasques que el grup de voluntaris té sobre la taula.