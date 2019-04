Absolen dos acusats per tenir 4,3 quilos de marihuana a casa en ser per a «consum familiar»

L'Audiència de Girona ha absolt dos acusats de tenir 4,3 quilos de marihuana a casa perquè considera que era per a "consum familiar". La sentència revoca la condemna dictada pel jutjat penal 2 de Girona i conclou que no ha quedat acreditat que els dos processats cultivessin les plantes amb la intenció de traficar. A més, l'Audiència també anul·la la primera entrada i escorcoll que els Mossos d'Esquadra van fer a la masia i exposa que la policia va actuar amb "biaix racial" perquè el novembre del 2014 van entrar a la casa sense ordre judicial després de veure "una persona de color esperant davant d'una masia amb actitud normal i sense portar cap objecte del qual es pugui inferir voluntat delictiva". "Només un biaix racial en l'apreciació de la realitat, que al tribunal li resulta certament enrojolant, pot fonamentar una sospita de la comissió d'un fet delictiu", subratlla la sentència.

El jutjat penal 2 de Girona va condemnar un dels acusats a 1 any de presó i va imposar una pena d'1 any i 3 mesos de presó a l'altre com a autors d'un delicte contra la salut pública. A més, els hi va imposar una multa de 18.000 euros a cadascun. L'advocat de la defensa, Sergio Noguero, va recórrer la resolució i ara l'Audiència de Girona ha dictat sentència absolutòria.

La sala esgrimeix dos arguments a l'hora d'absoldre'ls: la nul·litat de l'entrada i registre i que la marihuana eren per a "consum familiar". Els Mossos d'Esquadra van trobar el novembre del 2014 en una masia de Campllong 4,3 quilos de la droga.

Al judici, exposa la sentència, el propietari de la casa va admetre que era consumidor de marihuana i que tenia cinc o sis plantes "per al seu consum personal, així com el de la seva família" i el de l'altre acusat, que era treballador seu. Una versió que tant l'empleat com els fills de l'acusat van ratificar quan van declarar. "Les conductes dels acusats no es troben clarament situades en l'àmbit dels actes de cultiu dirigits al tràfic", argumenta el tribunal.



Biaix racial

L'Audiència, a més, també estima un altre argument de la defensa, que al·legava la nul·litat de l'entrada i escorcoll a la masia. "Està clar que no existia consentiment del titular ni resolució judicial que l'autoritzés", apunta la sentència que descarta, també, que els Mossos actuessin "apreciant l'existència d'un delicte flagrant". Segons el tribunal, els agents van intervenir en base a "simples sospites policials de clar biaix racial".

"Els fets amb els quals es pretén fonamentar el delicte flagrant són que els agents estaven fent un dispositiu de robatoris en domicili, que una persona de color esperava davant d'una masia en actitud normal i sense portar cap objecte pel qual racionalment es pogués inferir la voluntat delictiva i que van veure la mateixa persona entrant a l'interior de la masia sense que ho fes de forma anòmala o violenta", descriu la sentència que afegeix que només un "biaix racial" va poder fer que els agents creguessin que podia estar perpetrant un delicte.

Una deducció que, afegeix la sentència, fa "enrojolar" el tribunal, sobretot tenint en compte que la persona que els agents van veure era un treballador del propietari de la masia. La nul·litat de l'entrada també ha comportat descartar totes les proves que es van derivar de l'escorcoll.

Noguero subratlla que el cas ja va arribar primer a judici al penal 2, que aleshores va dictar sentència absolutòria. La fiscalia va recórrer i l'Audiència de Girona va ordenar refer la resolució. Llavors, el penal 2 va condemnar. Una decisió que ara ha recorregut la defensa i l'Audiència ha revocat la condemna.