La Masella serà l'única estació dels Pirineus oberta fins a l'1 de maig

L'estació d'esquí de la Masella mantindrà les seves instal·lacions obertes fins al dimecres dia 1 de maig si les condicions de la neu ho permeten, sent l'única dels Pirineus que deixarà d'operar aquest dia. Després d'haver obert el dia 1 de novembre de 2018, l'estació haurà tingut disponibles les seves instal·lacions durant 6 mesos i 1 dia, amb un total de 182 dies d'esquí ininterromputs. Per celebrar el bon any, els esquiadors amb abonament de temporada de Masella o Alp 2500 podran convidar dos amics dimecres 1 de maig. Paral·lelament, l'estació convidarà l'últim dia qualsevol esquiador que tingui abonament durant aquesta temporada tramitat en qualsevol estació d'esquí. A partir d'avui, les instal·lacions obriran tots els dies.