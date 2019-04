Objectiu: salvar les espècies amenaçades

Els nostres rius són la llar d'una gran diversitat d'espècies, algunes de les quals es troben cada dia més amenaçades per diversos factors, d'entre els quals es troba la manipulació humana sobre el territori o l'extensió d'espècies exòtiques que esdevenen una clara competència per la fauna i flora autòctones. En aquest sentit, l'Associació Centre Educació Ambiental (CEA) Alt Ter, que treballa a la comarca del Ripollès i té la seu a Sant Joan de les Abadesses, i l'Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa (ANEGx), amb seu a Olot, el juliol passat van emprendre la campanya «Supervivents dels nostres rius», que pretén sensibilitzar i conscienciar sobre la necessitat de vetllar i protegir dues espècies autòctones que habiten a rieres gironines i que estan en perill de desaparèixer: l'almesquera i el cranc de riu de potes blanques. El Departament de Territori apunta que és un dels 17 projectes atorgats en el marc de la convocatòria de subvencions per a fundacions del tercer sector per finançar projectes d'educació ambiental pels anys 2018 i 2019.

El president de l'ANEGx, Joan Montserrat, explica que la campanya va començar el mes de juliol de 2018 i té previst acabar el juliol d'enguany. També subratlla que l'objectiu de la iniciativa és «donar a conèixer la problemàtica que estan patint les espècies i informar sobre què es pot fer per intentar-les recuperar», afegint que el programa no té en compte «unes accions concretes directes sobre la salvaguarda dels animals, com ara la cria en captivitat, sinó que està focalitzada en la sensibilització amb la voluntat que es conegui la temàtica i s'eviti l'expansió d'altres espècies foranes que poden afectar a les autòctones». La campanya treballa per la protecció de dues espècies emblemàtiques dels rius Fluvià i Ter, i les respectives rieres: el cranc de potes blanques, que es troba a la conca mitjana del Ter, del Fluvià i a dalt de tot de la Muga, i l'almesquera, que habita a la conca alta catalana, gairebé únicament al Ter i a un dels seus afluents, el Freser, però temps enrere també havia viscut a la conca del Segre, concretament a la zona de la Cerdanya gironina. El president de CEA Alt Ter, Xavier Bachero, especifica que, tal «com diu el títol del projecte, les dues espècies són 'supervivents dels nostres rius', perquè només en queden poblacions molt concretes» que necessiten una atenció especial.



Accions de CEA Alt Ter

CEA Alt Ter sobretot se centra en l'almesquera i desenvolupa quatre tipus d'accions. Una d'elles consisteix a difondre i coordinar l'exposició de la campanya a diferents indrets del Ripollès, però també circula una còpia al Pla de l'Estany i a les comarques del Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça. Una altra acció consisteix a desenvolupar un programa educatiu centrat en l'almesquera a diverses escoles. Pel que fa al cranc de riu de potes blanques, «a partir dels mesos de juny i juliol, igual que l'ANEGx, farem campanyes de captura de crancs de riu exòtics amb voluntaris i alumnes de casals d'estiu», diu Bachero. Per últim, l'espai web de la iniciativa, que s'ofereix com a recurs divulgatiu de les dues espècies.



Accions de l'ANEGx

La Garrotxa posa més èmfasi en la protecció del cranc de riu de potes blanques, tenint en compte que a Olot hi ha un centre de cria d'aquest animal. Una de les iniciatives que realitza l'ANEGx és portar l'exposició de la campanya a 15 escoles de la Garrotxa. Montserrat apunta que «l'estiu passat vam fer una activitat de control de cranc americà en jornades de voluntariat i casals d'estiu, activitat que es tornarà a fer al juny i al juliol». També afegeix que «al Molí de les Fonts, on es cria cranc autòcton, farem un itinerari per conèixer l'hàbitat i la invasió del cranc americà».