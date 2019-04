Els cantaires de Santa Coloma de Farners van oferir just a un quart de dues del migdia un concert de caramelles a l'Auditori de Santa Coloma. El concert va ser l'acte central del programa de cantades i altres activitats per celebrar la festa de Pasqua. A través de diferents tipus de cants com la rumba, el vals, les sardanes i cançons tradicionals catalanes, els cantaires van felicitar la Pasqua tot demanant una solució per a la situació política a Catalunya.