Desactivada l'alerta per fort onatge al litoral

Protecció Civil de la Generalitat ha donat per finalitzada aquest dimarts l'alerta del pla Inuncat per fort onatge i ha baixat a prealerta, de manera que es manté la necessitat de respectar tancaments en accessos al front marítim i la recomanació de prudència en zones costaneres, ha informat en un comunicat.



D'acord amb previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dimarts encara hi pot haver onades de més de 2,5 metres a la meitat nord del litoral, mar de fons i mar creuada, mentre que a la nit l'episodi es limitarà a la zona de l'Empordà.



L'onatge es reactivarà el dimecres al litoral central i s'estendrà cap al litoral nord, amb mar de fons de sud --que pot agreujar els efectes del temporal a les zones més afectades-- i onades que podran superar els 2,5 metres fins al vespre.



Intenses precipitacions



Durant les últimes hores han caigut més de 70 litres a l'Alt Empordà i avui, segons el Servei Meteorològic de Catalunya s'espera un dia insegur amb pluges arreu de la província.



Des d'ahir a Torroella de Fluvià s'han acumulat fins a 73,7 litres i a Cabanes, 62,4 litres. De mitjana s'han superat els 30 litres a la comarca de l'Alt Empordà. I al Baix Empordà, una població que limita amb la de l'Alt com és la Tallada d'Empordà, fins a dos quarts de deu del matí s'hi havien registrat fins a 47,5 litres.



Aquestes pluges han causat algun problema i s'han hagut d'activar els Bombers. Per exemple, en un pàrquing de la platja de Sant Pere Pescador s'han hagut de traslladar aquest matí amb una dotació per acumulació d'aigua.



I a Figueres, com passa sovint amb episodis de pluja s'ha tallat la circulació de vehicles al camí del cementiri de Vilatenim i al carrer Itàlia alçada Parc del Manol (Polígon Vilatenim) per la pluja acumulada durant la nit, segons informa la Guàrdia Urbana.



El Meteocat recorda que són pluges que no seran d'acumular grans quantitats d'aigua però sí molestes, ja que van acompanyades de fang.





Aquest Sant Jordi es lleva amb nuvolositat abundant i precipitacions a diferents punts del territori, localment acompanyades de fang. #meteocat pic.twitter.com/HLqx8QOYwJ — Meteocat (@meteocat) 23 d'abril de 2019

