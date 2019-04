Manifest contra la violència de gènere a la plaça Major d'Olot el dilluns de Pasqua

La mort d'Irene López, la dissetena víctima de violència de gènere a Espanya enguany, va ser motiu d'un manifest feminista ahir a la tradicional trencada de mones per als que no tenen padrins a la plaça Major d'Olot. En l'àmbit de la trencada de mones organitzada pel pastisser i activista Lluís Riera, una portaveu del col·lectiu feminista La Dalla va llegir un manifest de protesta. «La Irene no ha estat assassinada, ha patit un feminicidi», va considerar.

Va definir que un feminicidi no és un tema privat, sinó que és producte d'una violència estructural, social i cultural «que els discursos polítics i els mitjans de comunicació moltes vegades tornen legítima».

La feminista de La Dalla va recordar que la majoria de dones han estat assassinades per homes del seu cercle més íntim. Va situar que «estem vivint un moment decisiu, en el qual els partits polítics fan servir la violència de gènere com una eina per guanyar les eleccions sobre la base de definir la violència de gènere com un tema privat. Va criticar el discurs de VOX referent a la derogació de la llei de violència de gènere.

També va incidir en els arguments de la candidata del PPC Cayetana Álvarez de Toledo en un debat. Álvarez de Toledo va incidir en el lema «no és no» que la representant de Dalla va definir de molt necessari. Va definir que la «violència de genere és la que es dirigeix a les dones pel fet mateix de ser-ho». Va recordar l'Irene i l'Ana, una dona que va morir d'un tret disparat pel seu exmarit a la tardor a Sant Joan les Fonts.