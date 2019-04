Els pacients puntuen alt el tracte personal i penalitzen les esperes

Els pacients gironins puntuen amb un notable als centres sanitaris, penalitzen les esperes als ambulatoris i hospitals i posen bona nota al tracte personal dels professionals, segons les dades de la darrera enquesta de satisfacció del Departament de Salut. Les enquestes Plaensa del Servei Català de la Salut (CatSalut) recullen aquesta vegada l'opinió dels usuaris dels serveis públics sobre la medicina i infermeria familiar i comunitària, els ingressos hospitalaris i els centres de salut mental d'adults.

En general, els centres d'atenció primària de les comarques gironines reben un 8,01 com a grau de satisfacció global, només superats pels de Lleida (8,07) i per sobre de la mitjana de Catalunya, que en l'enquesta del 2018 és de 7,87. A més, el 88,2% de les persones ateses en un ambulatori a Girona, en cas de poder triar, tornaria al mateix CAP.

A la regió sanitària de Girona, l'aspecte més mal puntuat pels usuaris és la puntualitat a l'hora d'entrar a la consulta, amb un 64,5%; seguit del temps que triguen a respondre el telèfon (75,4%), la facilitat pel dia de visita (75,7%) i l'atenció rebuda a l'ambulatori fora de l'horari habitual (77,2). Per contra, les qüestions més valorades són les explicacions (96,6%), la neteja del centre (96,22) i el tracte personal mèdic i d'infermeria, amb un 95,1 i un 94,9%, respectivament.

Pel que fa a les persones que han estat ingressades en centres hospitalaris de la demarcació, puntuen la satisfacció global per sobre del 8 en tots els casos. El més ben valorat és l'hospital d'Olot, amb un 9,14 de mitjana, mentre que el que obté el grau més baix de satisfacció és el de Blanes, amb un 8,23. Gairebé vuit de cada deu pacients repetiria al mateix hospital si pogués escollir.

La nota més baixa de la darrera enquesta Plaensa se l'endú el menjar servit als hospitals, que rep un 64,3% de nota mitjana a Catalunya, si bé en alguns centres gironins, com el Sant Jaume de Calella (44,9%), el de Blanes (61%) i l'ICO Girona (63,5%), se situen per sota o, al contrari, molt per sobre, com l'hospital de Palamós -884,8) i el de la Garrotxa (87,2%).

El consentiment informat abans d'una operació o prova és un altre dels factors menys valorats, amb un 71,2% de nota mitjana a Catalunya i puntuacions entre el 59,5% de Figueres i el 75% de l'ICO Girona; així com el temps a la llista d'espera. En aquest cas, la puntuació mitjana a Catalunya és del 78,6% i, a Girona oscil·la entre el 60% de Blanes i el 89,3% de satisfacció a Campdevànol.

A l'altra banda de la llista hi ha les explicacions rebudes en marxar de l'hospital, valorades amb un 96,4% de mitjana global. A tots els hospitals gironins supera el 93% i en alguns, com a l'ICO i a l'hospital d'Olot, arriba al 100%.

El segon aspecte millor valorat és l'ajuda per controlar i millorar el dolor, amb un 96% de mitjana i puntuacions d'entre el 94,2% (Calella) i el 100% (ICO) a Girona.

Finalment, el tracte del personal mèdic i d'infermeria és també un dels indicadors amb les valoracions més positives, superant el 95% de nota global a Catalunya i amb excel·lent als centres de la regió sanitària de Girona.

Les persones ateses en els centres de salut mental d'adults a Girona puntuen la satisfacció global amb un 8,13 i el 86,4% dels enquestats tornarien al mateix centre. Els aspectes millor valorats són la neteja del centre (95,4%), el tracte personal del psiquiatre (95%) i del taulell (95,1%); i el menys valorat, el temps que triguen a agafar la trucada (72,8%). Girona destaca, en positiu, respecte d'altres regions, pel temps de dedicació del psiquiatre, la freqüència de les consultes de psiquiatria i el suport i ajuda de l'atenció al taulell.