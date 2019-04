El policia nacional va disparar fins a set vegades contra la dona morta a Olot

Segons fonts de la investigació, la matinada de divendres a dissabte l'home hauria disparat la seva arma reglamentària fins a set vegades. La víctima tenia diverses ferides de bala i almenys tres dels projectils li van impactar al cap. El policia està ingressat en estat greu perquè després de perpetrar l'atac, segons els investigadors, es va intentar suïcidar d'un tret al cap.

El sospitós, César Vegas de 38 anys, és un agent de la Policia Nacional destinat a la comissaria de Camprodon, des de fa uns tres anys. Es tracta d'una comissaria dedicada, sobretot, a l'expedició de documents d'identitat, passaports i documents relacionats amb la immigració. César Vegas és una persona coneguda de temps a Olot, on té lligams familiars.

També era coneguda Irene López, una treballadora social que també havia estat ocupada en establiments de restauració d'Olot. Els veïns la van definir com una dona de caràcter molt alegre, molt simpàtica i extravertida. Feia molt de temps que vivia a la ciutat. La gent la solia veure passejar pel centre, on coneixia molta gent, a la qual saludava.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 8.20 hores. La víctima va perdre la vida a la cuina, on va ser trobada en pijama i amb tres impactes de bala al cap que li havien provocat la mort.

Per la seva part, César Vegas va ser trobat malferit a la sala de bany per la policia. Van haver d'atendre'l i traslladar-lo a l'hospital Josep Trueta de Girona. Després dels fets, la policia va trobar la pistola amb la qual es van efectuar els trets. Es tracta de l'arma de reglasment de la Policia Nacional.

Ahir al matí van tenir lloc homenatges recordatoris a Irene López a Olot i a la localitat de Loja (Granada). Segons exposa el diari Ideal, ahir desenes de veïns de Loja van fer un recordatori a Irene López. L'acte va tenir lloc davant de l'ajuntament i hi van assistir familiars, veïns i autoritats locals. Alguns dels assistents a l'acte sostenien fotografies d'Irene López. La víctima feia uns 25 anys que havia deixat Andalusia per viure a Olot, on es va casar i va tenir dos fills amb una parella anterior. Es tracta d'un noi de 14 anys i una noia de més de 25 . Segons el mateix diari, Irene López tenia vincles familiars amb Loja, més en concret amb la localitat de Fuente Camacho.