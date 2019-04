El vent i el fort onatge s'emporten sorra de Lloret i la traslladen fins al passeig

El fort temporal marítim es va emportar ahir a la tarda la sorra de Lloret de Mar i fins i tot la va pujar fins a dalt del passeig marítim, segons va informar Nova Ràdio Lloret. Per això, les autoritats locals van decidir tancar l'accés a la sorra i es va hissar la bandera vermella com a mesura de protecció, a banda de demanar prudència a tots els vianants que passessin per la zona.

Onades de tres metres

Per la seva banda, la Policia Local del municipi també va advertir a través de les seves xarxes socials que les onades arribaven fins als tres metres d'alçada i que els camins de ronda en els trams més propers al mar havien estat tallats per seguretat.

Per això, des del compte de Twitter del cos policial es va demanar als veïns i turistes que respectessin la senyalització i les indicacions dels agents de l'autoritat, a banda d'advertir que el perill no ha passat. «El mar de fons es mantindrà durant molte hores. Sigueu prudents», van demanar en un missatge a la xarxa social.