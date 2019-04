El Banc Farmacèutic busca voluntaris per a la campanya de Medicaments Solidaris

L'ONG Banc Farmacèutic busca voluntaris per la dotzena campanya de Medicaments Solidaris, una iniciativa per combatre la pobresa farmacèutica. La cita se celebrarà el dia 18 de maig i, un any més, hi participaran farmàcies d'arreu de les comarques gironines. En total, unes 600 farmàcies de Girona, Tarragona, Barcelona, Lleida, Madrid, Màlaga, Saragossa, Osca i Terol s'han adherit a la campanya, que s'ha marcat com a objectiu recaptar 55.000 euros per atendre persones que pateixen pobresa farmacèutica.

En aquesta dotzena edició de la Campanya, l'ONG Banc Farmacèutic convida a la ciutadania a participar d'aquesta iniciativa per posar el seu gra de sorra a la lluita contra la pobresa farmacèutica. Durant els dies que duri la campanya, les farmàcies participants tindran a la seva disposició unes cintes, que l'ONG ha batejat com «cintes solidàries» i que es podran adquirir a canvi d'un donatiu de 2 euros.

Tot esperant comptar amb la participació de 600 voluntaris per aconseguir, almenys, un voluntari per farmàcia, Banc Farmacèutic fa una crida la ciutadania col·laborant amb els farmacèutics recollint donatius a canvi d'aquestes cintes solidàries.

Amb els diners que es recaptin, l'entitat busca donar resposta a la pobresa farmacèutica d'una forma concreta i eficient, amb l'objectiu de poder atendre milers de persones sense recursos i en risc d'exclusió social, que no poden fer front al copagament dels medicaments i que es veuen embolicats en aquesta situació.

Els diners recaptats per l'ONG en la passada edició de la Campanya, va fer possible proporcionar més de 450 ajudes a persones en situació de pobresa farmacèutica.