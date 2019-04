Una caravana ha bolcat a l'AP-7 a Sarrià i provoca cues de fins a 4 quilòmetres

Una caravana ha bolcat a l'autopista al seu pas per Sarrià de Ter i provoca cues de fins a quater quilòmetres.



Els dos ocupants del turisme que l'arrossegaven, segons les primeres informacions, estarien ferits de caràcter lleu.



L'accident de trànsit ha tingut lloc a l'altura del quilòmetre 58 de l'AP-7 en direcció França. Per causes que es desconeixen la caravana que arrossegava un turisme ha bolcat.



Això està provocant el tall d'almenys dos carrils de la carretera, que va carregada en ser una hora que molta gent va o torna de la feina. A més aquest tram forma part del gratuït de l'autopista i sempre hi ha gran mobilitat.



Segons informa Infoautopistas hi ha una cua d'uns quatre quilòmetres.





Retención en #AP7 de 4 km por accidente en km 56 (Girona Sud-Girona Nord)->Francia pic.twitter.com/vT43S9sGP5 — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 24 d'abril de 2019

lloc hi ha tres dotacions dels Bombers, els Mossos d'Esquadra i el SEM.